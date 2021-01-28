Донька Джуда Лоу стала амбасадором відомого бренда косметики: подробиці
Айріc Лоу, дочка відомого британського актора Джуда Лоу, стала амбасадоркою Dior Beauty. Дівчина вже має досвід у модельній кар'єрі й брала участь у показах паризького Тижня моди зими-осені 2020.
Джерело: 24 канал
З моделлю охоче співпрацюють відомі марки й бренди. Айріс Лоу вже раніше брала участь у показі Miu Miu та знімалась у відомому британському журналі The POP для рекламної кампанії Bvlgary.
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На своїй Instagram сторінці дівчина опублікувала підбірку фото й щасливо повідомила:
"Я дуже рада, що можу бути новим послом Dior Beauty у Великобританії! Ця мрія здійснилась, дякую Dior, люблю!" – написала під постом Аріс Лоу.
На опублікованих фото нова амбасадорка Dior Beauty позує з красивим макіяжем. Губи дівчини найфарбовані у яскраво-червоний колір, колір її блакитних очей й довгі вії підкреслені чорною тушшю, а брови моделі підчесані уверх, згідно до останнього тренду.
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