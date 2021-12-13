Бронзовий макіяж із блиском для новорічної вечірки: туторіал зіркової візажистки

Професійна майстриня макіяжу із досвідом понад 10 років, Шона Скотт не лише працює зі зірками, але й ділиться мейкап-туторіалами. Цього разу візажистка показала, як зробити бронзовий макіяж на вечірку з нагоди Нового 2022 року.

На ютуб-каналі Шони 550 тисяч підписників. Вона демонструє актуальні б'юті-ідеї, які може повторити кожна жінка своїми руками.

Дізнайтеся Як не потрібно користуватися тональним кремом: 4 помилки

Новорічний макіяж 2022: бронза і блиск

"Туторіал цього нейтрального бронзового макіяжу з дотиком блиску вже є у прямому ефірі на моєму ютуб-каналі. Нарешті спробувала Super FX Body Gloss від S19 STUDIO + LAB у бронзі, і це дивовижно для сезону вечірок! Це надає вам красиву змивну засмагу з ідеальним бронзовим сяйвом. Подробиці дивіться у моєму відео, оскільки на цих фото цього не видно на моїх грудях і декольте", – зазначила в інстаграм-публікації зіркова візажистка.

Гортайте серію фото, щоб побачити більше:

Спочатку Шона працювала з обличчям. Вона використовувала праймер для контролю блиску на лиці, а потім – консилер і тон (2 в 1 від Milani Cosmetics UK). Майстриня також скористалася окремим консилером для ділянки навколо очей, хайлайтером, Nudies Matte Terracotta Tan для надання обличчю бронзового блиску, пудрою.

Також дівчина оформила брови за допомогою спеціального олівця і зафіксувала їх гелем, стійкість якого 24 години. Для макіяжу очей Скотт взяла Glam Palette від Natasha Denona, гелеву чорну підводку Bobbi Brown і промалювала верхні та нижні лінії росту вій, а також створила легенькі стрілки для ефекту димчастого погляду. Потім вона скористалася тушшю і накладними віями.

Наступним кроком стали дрібні кристали Swarovski біля очей для надання образу святкового вигляду. Шона завершила макіяж нанесенням олівця, помади для губ і нюдового блиску.

Дивіться відео, як зробити святковий макіяж на Новий рік: