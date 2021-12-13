Бронзовый макияж с блеском для новогодней вечеринки: туториал звездной визажистки

Профессиональная мастерица макияжа с опытом более 10 лет Шона Скотт не только работает со звездами, но и делится мейкап-туториалами. На этот раз визажистка показала, как сделать бронзовый макияж на вечеринку по случаю Нового 2022 года.

На ютуб-канале Шоны 550 тысяч подписчиков. Она демонстрирует актуальные бьюти-идеи, которые может повторить каждая женщина своими руками.

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Новогодний макияж 2022: бронза и блеск

"Туториал этого нейтрального бронзового макияжа с прикосновением блеска уже есть в прямом эфире на моем ютуб-канале. Наконец-то попробовала Super FX Body Gloss от S19 STUDIO + LAB в бронзе, и это удивительно для сезона вечеринок! Это придает вам красивый смывной загар с идеальным бронзовым сиянием. Подробности смотрите в моем видео, так как на этих фото этого не видно на моей груди и декольте", – отметила в инстаграм-публикации звездная визажистка.

Листайте серию фото, чтобы увидеть больше:

Сначала Шона работала с лицом. Она использовала праймер для контроля блеска на лице, а затем – консилер и тон (2 в 1 от Milani Cosmetics UK). Мастерица также воспользовалась отдельным консилером для участка вокруг глаз, хайлайтером, Nudies Matte Terracotta Tan для придания лицу бронзового блеска, пудрой.

Также девушка оформила брови с помощью специального карандаша и зафиксировала их гелем, стойкость которого 24 часа. Для макияжа глаз Скотт взяла Glam Palette от Natasha Denona, гелевую черную подводку Bobbi Brown и прорисовала верхние и нижние линии роста ресниц, а также создала легкие стрелки для эффекта дымчатого взгляда. Затем она воспользовалась тушью и накладными ресницами.

Следующим шагом стали мелкие кристаллы Swarovski возле глаз для придания образу праздничного вида. Шона завершила макияж нанесением карандаша, помады для губ и нюдового блеска.

Смотрите видео, как сделать праздничный макияж на Новый год: