Тональний крем необхідно правильно розподіляти по обличчі. Лише тоді він зможе вдало замаскувати дрібні недоліки і вирівняти тон шкіри.

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4 помилки у використанні тонального крему

Неправильний вибір тону

Найбільш поширеною і небезпечною помилкою у використанні тонального крему є вибір відтінку, який не підходить вашій шкірі. Якщо ви вирішили придбати тон у косметичній крамниці, то не намагайтеся протестувати його на зап’ясті. Адже варто пам’ятати, що на різних ділянках тіла відтінок шкіри може відрізнятися. Те, що на обличчі і зап'ясті він ідентичний, – черговий б'юті-міф. Тональну основу слід тестувати на щоці під вилицею і на лінії нижньої щелепи: відтінок повинен ідеально зливатися з вашою шкірою і не відрізнятися за кольором від шиї й ділянки декольте.

Цікаво, що на свіжому повітрі тональний засіб здатен окислюватися, тому йому властиво змінювати свій відтінок. Аби передбачити фінальний колір, візьміть кільки пробників і спробуйте нанести їх вдома при природному світлі та залишіть на деякий час.

Відсутність підготовки шкіри до нанесення тону

Якщо заздалегідь не зволожити шкіру належним чином, то навіть найдорожчий тональний крем потім матиме на ній поганий вигляд. Адже у такому випадку засіб підкреслить всі нерівності, зморшки і лущення. Перш ніж наносити тон, не забувайте очищувати обличчя і зволожувати його сироваткою та кремом. Б'юті-продукти на гелевій основі перед використанням тонального крему не варто застосовувати – їм властиво скочуватися, тому ви ризикуєте не отримати ні зволоження дерми, ні рівного кольору лиця.



Ідеальний тон на обличчі / Фото з інстаграму @adeam

Неналежний догляд за пензлями

Провідні візажисти радять наносити тональний засіб за допомогою спеціального пензля зі синтетичним ворсом, а не робити це руками. Адже хороші пензлі не вбиратимуть продукт. Проте доглядати за ними потрібно правильно. У протилежному випадку на неочищених б'юті-інструментах можуть розмножуватися бактерії, які згодом стають причиною тьмяного кольору обличчя і появи прищів. Тому очищуйте пензлі спеціальними засобами після кожного використання, ретельно промиваючи ворс і даючи йому повністю висохнути перед наступним використанням.

Нанесення надмірної кількості тону

Інколи, намагаючись отримати ідеально рівний колір обличчя, дівчата перебільшують із кількістю тонального крему. Кінцевий ефект – маска, неестетичний і неохайний вигляд обличчя навіть з дорогим і якісним тоном. Тональну основу потрібно наносити тонким шаром, розтягуючи її від центру до периферії, а помітні недоліки – локально маскувати консилером, щоб створити легке та натуральне покриття.