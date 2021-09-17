Бульбашкові коси можна було побачити навіть на червоних доріжках. Зачіска отримала популярність навесні 2021, прийшла від блогерів з тіктоку й одразу розірвала соцмережі. Спочатку трендовими стали звичайні 2 маленькі косички на передніх пасмах, а потім до них додали "бульбашки" із волосся.

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Як повторити вірусний hair-тренд із тіктоку

2 коси-мальвінки

Спробуйте насамперед повторити зачіску, яка була хітом 90-х. Це просто, але у результаті ви отримаєте дуже стильний образ.

Розділіть волосся за допомогою гребінця проділом по центру голови. 2 тонких пасма залишіть біля обличчя. Потім візьміть велике пасмо волосся зверху і закріпіть його спеціальною гумкою на потилиці.

Із відокремленого пасма заплетіть косу класичним способом. Потім зафіксуйте її внизу стрічкою, прозорою або кольоровою гумкою. Повторіть маніпуляцію із 2 пасмом.

Аби отримати результат зачіски з 90-х, нанесіть гель на пухнасті волосинки біля коренів та акуратно зачешіть їх гребінцем.



Косички красиво обрамляють обличчя / Фото з інстаграму Лаури Полко

2 бульбашкові коси

Щоб створити більш трендову зачіску, заплетіть косички з бульбашками. Тепер вам знадобиться більше гумок, якщо ви власниця довгого волосся.

Розділіть волосся: зробіть проділ по центру, залишіть невеликі пасма біля обличчя. Тепер слід відділити тонке пасмо і закріпити його гумкою. Воно повинно бути тоншим, ніж у попередній зачісці.

За допомогою тонких гумок для волосся закріпіть пасма по всій довжині, витягуючи його ділянки, щоб створити "бульбашки". Повторіть усе те саме з другим пасмом.

Для того, щоб образ був довершеним, нанесіть на волосся спрей для текстурування або навіть засіб із блискітками.



Джіджі Хадід з трендовими косичками / Фото з інстаграму Лаури Полко