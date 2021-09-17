Пузырьковые косы можно было увидеть даже на красных дорожках. Прическа получила популярность весной 2021, пришла от блогеров из тиктока и сразу разорвала соцсети. Сначала трендовыми стали обычные две маленькие косички на передних прядях, а затем к ним добавили "пузырьки" из волос.

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Как повторить вирусный hair-тренд из тиктока

Две косы-мальвинки

Попробуйте первым делом повторить прическу, которая была хитом 90-х. Это просто, но в итоге вы получите очень стильный образ.

  • Разделите волосы с помощью расчески пробором по центру головы. Две тонких пряди оставьте у лица. Затем возьмите большую прядь волос сверху и закрепите ее специальной резинкой на затылке.
  • Из отделенной пряди заплетите косу классическим способом. Затем зафиксируйте ее внизу лентой, прозрачной или цветной резинкой. Повторите манипуляцию со второй прядью.
  • Чтобы получить результат прически из 90-х, нанесите гель на пушистые волосинки у корней и аккуратно причешите их расческой.

Косички
Косички красиво обрамляют лицо / Фото из инстаграма Лауры Полко

Две пузырьковые косы

Чтобы создать трендовую прическу, заплетите косички с пузырьками. Теперь вам понадобится больше резинок, если вы обладательница длинных волос.

  • Разделите волосы: сделайте пробор по центру, оставьте небольшие пряди возле лица. Теперь следует отделить тонкую прядь и закрепить ее резинкой. Оно должно быть тоньше, чем в предыдущей прическе.
  • С помощью тонких резинок для волос закрепите прядь по всей длине, вытягивая участки, чтобы создать "пузыри". Повторите все то же со второй прядью.
  • Для того, чтобы образ был совершенным, нанесите на волосы спрей для текстурирования или даже средство с блестками.

Джіджі Хадід
Джиджи Хадид с трендовыми косичками / Фото из инстаграма Лауры Полко