Пузырьковые косы можно было увидеть даже на красных дорожках. Прическа получила популярность весной 2021, пришла от блогеров из тиктока и сразу разорвала соцсети. Сначала трендовыми стали обычные две маленькие косички на передних прядях, а затем к ним добавили "пузырьки" из волос.

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Как повторить вирусный hair-тренд из тиктока

Две косы-мальвинки

Попробуйте первым делом повторить прическу, которая была хитом 90-х. Это просто, но в итоге вы получите очень стильный образ.

Разделите волосы с помощью расчески пробором по центру головы. Две тонких пряди оставьте у лица. Затем возьмите большую прядь волос сверху и закрепите ее специальной резинкой на затылке.

Из отделенной пряди заплетите косу классическим способом. Затем зафиксируйте ее внизу лентой, прозрачной или цветной резинкой. Повторите манипуляцию со второй прядью.

Чтобы получить результат прически из 90-х, нанесите гель на пушистые волосинки у корней и аккуратно причешите их расческой.



Косички красиво обрамляют лицо / Фото из инстаграма Лауры Полко

Две пузырьковые косы

Чтобы создать трендовую прическу, заплетите косички с пузырьками. Теперь вам понадобится больше резинок, если вы обладательница длинных волос.

Разделите волосы: сделайте пробор по центру, оставьте небольшие пряди возле лица. Теперь следует отделить тонкую прядь и закрепить ее резинкой. Оно должно быть тоньше, чем в предыдущей прическе.

С помощью тонких резинок для волос закрепите прядь по всей длине, вытягивая участки, чтобы создать "пузыри". Повторите все то же со второй прядью.

Для того, чтобы образ был совершенным, нанесите на волосы спрей для текстурирования или даже средство с блестками.



Джиджи Хадид с трендовыми косичками / Фото из инстаграма Лауры Полко