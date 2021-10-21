На будь-який смак: 5 наймодніших стрижок осені 2021

Осінь – саме час для іміджевих експериментів. Навіть Джей Ло вже встигла оновити свою стрижку. Hair-тренди осені 2021 різноманітні, тому кожна модниця знайде варіант на свій смак: ідеальне каре, подовжений боб, каскад, рваний чубчик, піксі.

Якщо ви плануєте візит до перукаря найближчим часом, то варто дізнатися, які стрижки будуть актуальними в цьому сезоні. Деякі з них є класичними та ніколи не виходять з моди, а інші вражають своєю новизною і трендовими акцентами.

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Наприклад, каре є не лише трендовою, але й практичною зачіскою. Проте за ним потрібно регулярно доглядати: вкладати, підбирати хороший догляд, вчасно підстригати кінці. Щоб пасма виглядати ефектно, їх достатньо випрямити або трішки накрутити. Подовжений боб також вже декілька років залишається на піку популярності. Перевага стрижки в тому, що її можуть дозволити собі власниці як прямого, так і хвилястого волосся. Із такою довжиною дуже широке поле для hair-експериментів.

Красуням з довгим волоссям, які давно прагнуть змінити імідж, підійде каскад. Загалом ви не втратите багато довжини, але зможете вдало освіжити зачіску. Каскад матиме розкішний вигляд і на просто розпущеному волоссі, і в модних укладках. Чудовим рішенням восени також стане рваний чубчик у французькому стилі. Надихайтеся невимушеним і натуральним прикладом Дакоти Джонсон.

Восени 2021 у тренді буде піксі. Стрижка не вимагає особливого догляду, але шевелюру доведеться мити часто і вкладати щоразу. Проте результат вартий усіх зусиль.

Модні стрижки на осінь 2021



Ідеальне каре / Фото Harper's Bazaar



Подовжений боб / Фото Harper's Bazaar



Стрижка у стилі каскад / Фото Harper's Bazaar



Рваний чубчик / Фото Harper's Bazaar



Піксі / Фото Harper's Bazaar