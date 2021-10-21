На любой вкус: 5 самых модных стрижек осени 2021

Осень – самое время для имиджевых экспериментов. Даже Джей Ло уже успела обновить свою стрижку. Hair-тренды осени 2021 разнообразны, поэтому каждая модница найдет вариант на свой вкус: идеальное каре, удлиненный боб, каскад, рваная челка, пикси.

Если вы планируете визит к парикмахеру в ближайшее время, то стоит узнать, какие стрижки будут актуальными в этом сезоне. Некоторые из них являются классическими и никогда не выходят из моды, а другие поражают своей новизной и трендовыми акцентами.

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Например, каре является не только трендовой, но и практичной прической. Однако за ним нужно регулярно ухаживать: укладывать, подбирать хороший уход, вовремя подстригать концы. Чтобы пряди выглядели эффектно, их достаточно выпрямить или слегка накрутить. Удлиненный боб также уже несколько лет остается на пике популярности. Преимущество стрижки в том, что ее могут позволить себе обладательницы как прямых, так и волнистых волос. С такой длиной очень широкое поле для hair-экспериментов.

Красавицам с длинными волосами, которые давно стремятся сменить имидж, подойдет каскад. В общем вы не потеряете много длины, но сможете удачно освежить прическу. Каскад будет иметь роскошный вид и на просто распущенных волосах, и в модных укладках. Замечательным решением осенью также станет рваная челка во французском стиле. Вдохновляйтесь непринужденным и натуральным примером Дакоты Джонсон.

Осенью 2021 в тренде будет пикси. Стрижка не требует особого ухода, но шевелюру придется мыть часто и вкладывать каждый раз. Однако результат стоит всех усилий.

Модные стрижки на осень 2021



Идеальное каре / Фото Harper's Bazaar

Удлиненный боб / Фото Harper's Bazaar

Стрижка в стиле каскад / Фото Harper's Bazaar



Рваная челка / Фото Harper's Bazaar



Пикси / Фото Harper's Bazaar