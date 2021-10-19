Пряме, гладеньке, блискуче і здорове волосся може залишатися в моді поза часом. Якщо ви власниця кучерявої шевелюри, то не варто спішити у крамницю за випрямлячем. Адже, по-перше, природна текстура пасм також на піку популярності у цьому році, а, по-друге, існує чимало більш безпечних способів випрямити локони, які можна повторити в домашніх умовах за допомогою натуральних інгредієнтів.

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Пряме волосся – тренд сезону

Серед головних б'юті-трендів сезону – безкомпромісно пряме волосся. Справжнім омажем випрямленим пасмам, які так любили знаменитості в минулому, став показ Versace x Fendi весна – літо 2022: Джіджі Хадід, Наомі Кемпбелл, Емілі Ратаковскі й Лілі Дональдсон вийшли на подіум з довгим, блискучим, відполірованим волоссям.



Показ Versace x Fendi весна – літо 2022 / Фото Vogue



Ідеальне волосся Джіджі Хадід / Фото Vogue



Пряме волосся в тренді / Фото Vogue



Модні укладка / Фото Vogue

Наомі Кемпбел не залишилася осторонь і також продемонструвала ідеальну укладку з прямими пасмами.



Наомі Кемпбел із прямими пасмами / Фото Vogue

Гвідо Палоу, стиліст зачісок і contributing beauty editor британського Vogue, допоміг глянсовим, витягненим праскою, пасмам тріумфально відродитися та дав йому друге дихання в індустрії моди. Майстер використав не тільки стайлери-випрямлячі, а й шиньйони, накладки, перуки. Ті, хто намагатимуться повторити укладку вдома, мають пам'ятати: дзеркальний блиск і шовкова текстура волосся можливі лише в разі належного (а інколи навіть фанатичного) догляду.



Зої Дойч випрямила волосся / Фото Vogue

Ви завжди можете скористатися розгладжувальними шампунями, потім висушити пасма, спрямовуючи фен донизу, щоб пригладити лусочки волосин і надати укладці ефекту глянсової гладкості, а лише потім використовувати випрямляч.

Також дієвим домашнім способом випрямити волосся є розчин з ромашки і цукру. Для цього потрібно залити ромашку склянкою окропу, додати цукор і накрити посудину з інгредієнтами кришкою. Заваріть розчин, а потім перелийте в ємність з розпилювачем. Застосування: розчешіть вологе волосся, нанесіть розчин по всій його довжині, висушіть феном, витягаючи пасма гребінцем. Цукор діє так, що утримує волосся випрямленим, а ромашка надає йому блиску. Результат повинен бути стійким до наступного миття голови.