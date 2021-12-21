Будуть довші та густіші: 5 порад для догляду за віями в домашніх умовах

Додати віям довжини та об'єму можна навіть в домашніх умовах. Для цього потрібно дотримуватися кількох простих правил у догляді за ними.

Волосся на тілі має властивість випадати і ставати рідшими. Зазвичай такий процес спричиняють гормональні переналаштування в організмі, стрес, нервова напруга або дефіцит вітамінів. Це також стосується вій і брів. Тому лише комплексний підхід допоможе відновити стан вій.

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Як зробити вії густішими і довшими в домашніх умовах

Очищення

Вії необхідно ретельно очищувати від туші або інших косметичних засобів. Залишки косметики не лише закупорюють пори та забруднюють шкіру, але й псують вії. Демакіяж варто проводити акуратно, а не терти сильно вії, аби не спричинити подразнення чи пошкодження. Достатньо прикласти ватний диск, добре вимочений у рідині для зняття макіяжу, а потім очищувати обличчя плавними рухами вниз.

Олії

Використання різноманітних олій допоможе відростити вії. Для цього чудово підійде касторова, реп'яхова чи олія абрикосової кісточки, а також – із листків вайди фарбувальної. Превагою народних продуктів є те, що вони бюджетні, і придбати їх модна у будь-якій аптеці. Щовечора перед сном наносіть олію ватною паличкою на вії за лінією росту волосин, щоб живити їх і пришвидшувати ріст. Не забудьте перед використанням перевірити, чи олія не викличе алергічної реакції.

Розчісування

Регулярно розчісувати потрібно не лише волосся на голові, але й вії, зокрема після прийому ванни чи душу. Для проведення процесу найкраще підійде заокруглена щіточка, яку можна змочувати в олії для росту вій. У результаті ви отримаєте ефект, який нагадуватиме вії після ламінування. Додамо, що він не буде дуже тривалим.



Як мати красиві вії в домашніх умовах / Фото з інстаграму @maryphillips

Відмова від нарощення

Якщо ви хочете відростити вії та зробити їх густішими, то доведеться на деякий час відмовитися від нарощення, яке призводить до випадіння натуральних волосин і сповільнює їхній ріст. Ви швидко зможете побачити результат.

Сироватки

Косметичні бренди створюють спеціальну косметику для росту й об'єму вій. Особливої уваги заслуговують сироватки. Вони бувають різними, зокрема гормональними, нічними, денними й таке інше. Перш ніж витратити гроші та придбати сироватку, яка може не підійти вашим індивідуальним потребам, порадьтеся з косметологом.