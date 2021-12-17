Дедалі частіше 20, 30 і навіть 40-річні людини звертаються до косметолога і скаржаться на вікове акне. Тетяна також є однією із них, тому знає, чому недоліки на шкірі з'являються задовго після виходу із пубертатного періоду.

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Гормони

Тетяна Таран розповідає про гормони детальніше: "Основна і найбільш поширена причина вікових висипань. Єдиний правильний шлях – консультація гінеколога і/або ендокринолога. Здача аналізів і складання програми із проведення в баланс гормонів медикаментозним шляхом. Дуже рекомендую завжди починати саме з цього пункту, а не займатися самолікуванням".

Спосіб життя і стрес

Експерти в індустрії краси і здоров'я переконані, що насамперед обличчя відображає стиль життя дорослої людини. Якщо зловживати із курінням, алкоголем, а також страждати від забруднення навколишнього середовища, стресу і недосипу, то на шкірі можуть з'явитися запалення. Аби уникнути неприємних наслідків, спробуйте змінити свої звички, дотримуйтеся правил гігієни, не ігноруйте необхідність здорового сну. Тетяна називає ці рекомендації для покращення стану дерму "базовими".



Про здоров'я шкіри потрібно дбати / Фото з інстаграму @lilireinhart

Також варто правильно підібрати засоби для догляду. Шкірі з акне потрібна консультація дерматолога і призначення відповідного домашнього догляду. Це допоможе вам досягти успіху. Адже від формули, концентрації дієвих речовин в ній, косметика здатна погіршити проблему. Засновниця компанії Starlit Group виділяє знайомі й ефективні інгредієнти: саліцилову й азелаїнову кислоти, ретинол, пробіотики. Якщо у вас важкий випадок захворювання, то дерматолог може призначити рецептурні медикаменти – наприклад, Роаккутан.

Зокрема, стрес спричиняє процес гормонального дисбалансу, тому слід знову ж звернути увагу на 1 причину.

Їжа

Тетяна переконана, що правило "ми те, що ми їмо" має вплив на появу вікового акне. Інколи достатньо припинити вживати цукор, якщо в крові є його надлишок, або продуктів, які містять глютену, щоб очистити шкіру від прищів. За словами експертки, в окремих випадках плідна робота з дерматологом, дієтологом і ендокринологом – єдиний правильний вихід, на якому не потрібно економити.