Бунтарська та модна стрижка маллет: що потрібно знати та зіркові приклади для натхнення

Маллет – бунтарська і стильна стрижка, яку вже встигли зробити такі зірки, як Ріанна, Майлі Сайрус, Білі Айліш та інші. Така зачіска є однією із наймодніших для весни 2021.

Стрижка "маллет" гучно повернулася з минулого, і одразу стала популярною серед зірок. Можливо, саме їхні приклади надихнуть вас на сміливе і модне оновлення іміджу.

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Від Ріанни до Білі Айліш: маллет стає дедалі популярнішою серед зірок

Майлі Сайрус однією з перших знаменитостей зробила стрижку "маллет" рік тому під час самоізоляції. Таким чином співачка вшанувала зачіску свого батька Біллі Рея в 1990-х. Згодом стрижка стала трендовою, і на прикладі Майлі Сайрус інші селебріті почали змінювати імідж: співачки Ріанна, Біллі Айліш і Halsey, модель Ірина Шейк, зірки серіалу "Ейфорія" Барбі Феррейра і Зендея.

Перша згадка про маллет походить з Древньої Греції, а у перекладі означає "кафель". У ХІХ столітті рибалки відрощували волосся ззаду, щоб захистити шию від вітру, чим спричинили появу нової трендової стрижки. Особливо популярною вона стала у 1970-х, коли на глем-рок-сцені з’явився Зіггі Стардаст – альтер еґо Девіда Бові. Співак сам зізнався, що на створення його червоно-рудого маллета його надихнув показ японського дизайнера Кансая Ямамото, який на подіумі представив моделей в яскравих червоних перуках, які нагадували гриву лева.

На початку 1980-х стрижка трішки змінилася: стала довшою та символічною для рок-виконавці: Міка Джаггера, Джона Бон Джові, Оззі Осборна. У той час було декілька видів зачіски від "рваних" пасм до довгих скуйовджених натуральних кучерів. Через декілька років маллет почали робити й жінки: співачка Шейр модернізувала стрижку під свій попстиль, а Джейн Фонда і Еллен Дедженерес – вкоротили. До середини 1990-х стрижка "маллет" втратила актуальність. Hair-стилісти навіть називали її "несмаком минулого".

Завдяки тому, що мода циклічна, у 2021 стиль маллет знову стаж популярним. Її бунтарський та непідкорений шарм дозволяє сучасникам самовиражатися. Стрижку "маллет" красиво продемонстрували на своїх показах весна-літо 2021 Valentino, Balmain, Givenchy, Vien та інші.