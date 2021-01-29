У 2021 в тренді будуть короткі стрижки. Але їхніх варіантів існує багато. Коли ви наважуєтеся на кардинальні зміни іміджу та хочете замінити довгі локони на стильні короткі пасма, то варто дізнатися, які саме стрижки наймодніші у цьому сезоні.