Наймодніша стрижка весни 2021: стильні варіації подовженого боб-каре
Якщо ви наважилися на модні весняні зміни іміджу, але не можете визначитися зі стрижкою, то подовжений боб вам підійде. Різні варіації подовженого боб-каре є універсальними та практичними. Зокрема, така стрижка – hair-тренд весни 2021. Тому залишилося лише вибрати той варіант, який вам найбільше до вподоби.
Джерело:Cosmopolitan
Окрім актуальності і популярності подовженого боб-каре, його також легко вкладати. Зокрема, стрижка додає обличчю свіжості і молодості. Зіркові б’юті-образи з різними варіаціями бобу можуть вас надихнути.
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