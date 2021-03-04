Якщо ви наважилися на модні весняні зміни іміджу, але не можете визначитися зі стрижкою, то подовжений боб вам підійде. Різні варіації подовженого боб-каре є універсальними та практичними. Зокрема, така стрижка – hair-тренд весни 2021. Тому залишилося лише вибрати той варіант, який вам найбільше до вподоби.