Влітку не варто наносити багато декоративної косметики на шкіру. Достатньо використовувати лише ті продукти, які вдало підкреслять вашу природну красу.

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4 б'юті-образа на всі випадки літа

Nude looks

Аби повторити такий простий і неймовірно красивий макіяж, вам знадобляться тілесна помада і персикові рум'яна. Волосся слід вкласти м'якими локонами. Б'юті-образ важко назвати інстаграмним, але для повсякденного життя влітку він є особливо доречним і легким.



Класичний б'юті-образ / Фото Vogue

Red Alert

Про помади не потрібно забувати навіть в нових соціальних умовах – необхідності носити маску в громадських місцях. Карантинні обмеження майже позаду, тому саме час приміряти знову зухвалий, безкомпромісний червоний відтінок на своїх губах.



Мейк-ап з червоною помадою / Фото Vogue

У стилі 60-х

Образи 60-х вже стали класикою на модних показах. Наприклад, нова колекція Демни Гвасалії для Balenciaga Couture 2021 – 22 довела, що поєднання м'яких стрілок-бананів зі соковитою помаранчевою помадою і локонами, як у Джен Біркін, може виглядати дуже ефектно. Б'юті-образи стали оммажем епосі, коли творили великі дизайнери.



Літній макіяж / Фото Vogue

Варто виділити

Підкреслити очі за допомогою чорного олівця уздовж контуру – зухвалий прийом, про який регулярно нагадують б'юті-образи на шоу Dior і макіяж Біллі Айліш.



Модний макіяж у стилі Dior / Фото Vogue