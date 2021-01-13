Красиві та рівні стрілки – виклик чи не для кожної дівчини. Макіяж зі стрілками є класикою б’юті-образу, який завжди має модний і привабливий вигляд. Проте намалювати ідеальні стрілки не так просто, як здається. Тому вам стане у нагоді "шпаргалка", яка полегшить цей процес.

Нанесення стрілок – це мистецтво, адже їх існує кілька видів. Корисна б’юті-шпаргалка, яка допоможе гарно намалювати будь-які стрілки, повинна бути в кожної жінки, пише Grazia.

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Як намалювати стрілки: б’юті-шпаргалка по макіяжу

Класичний стиль

Такі стрілки є доречними для будь-якого випадку життя. Їхня перевага у тому, що вони роблять погляд виразнішим, підкреслюють колір очей, мають бездоганний, а не вульгарний, вигляд.

Чим малювати: загостреним чорним або коричневим олівцем для очей.

Як малювати: починайте виводити стрілку від внутрішнього кутика ока до зовнішнього. Малюйте лише на верхніх повіках. Якщо хочете проекспериментувати з товщиною стрілки, то щоразу проводіть додаткову повну лінію, уникайте розірваних штрихів, аби не зіпсувати форму.



Як малювати класичні стрілки / Фото з інстаграму Хунг Ваннго

Стрілки у стилі "котячого ока"

Макіяж очей з "котячими стрілками" буде вдалим рішенням для доповнення образу на вечірку чи для зустрічі з друзями. Особливістю мейк-апу в такому стилі є те, що він водночас має святковий і витончений вигляд.

Чим малювати: рідким або гелевим лайнером.

Як малювати: початок стрілки повинен бути у внутрішньому кутику очей, продовжуйте її малювати до зовнішнього, рухаючись лише по верхній повіці. Щоб не деформувати стрілки, роблячи їх товщими, проводіть суцільні додаткові лінії, уникайте штрихів.



Котячі стрілки / Фото з інстаграму @itslaura.makeup

Білі стрілки

Обирати такий макіяж варто з нагоди романтичного побачення чи для тематичної вечірки. За допомогою такого б’юті-трюку можна візуально збільшити очі, виділити погляд, прибрати слід втоми.

Чим малювати: найзручнішим варіантом буде білий олівець.

Як малювати: аби створити білі стрілки, потрібно робити акцент у внутрішньому кутику очей, потім ретельно виводьте лінію по ділянці росту верхніх вій. Зокрема, у цьому випадку слід легенько виділити нижні повіки, а потім добре розтушуйте стрілки до складки верхніх повік.



Як створити білі стрілки / Фото з інстаграму @saraivaclarice​

Стрілки у стилі smoky

Створювати такі ефектні стрілки варто тоді, коли ви хочете мати особливий святковий вигляд. Головними перевагами макіяжу очей у стилі smoky є те, що він ніколи не вийде з моди та звабливо виглядатиме, незалежно від вашого розрізу очей.

Чим малювати: тінями темних відтінків та щільним скошеним пензлем.

Як малювати: насамперед трішки намочіть пензель у воді. Тоді наберіть на нього темний пігмент і точково починайте торкатися повіки по її контуру. Після нанесення ліній розтушуйте продукт, роблячи акцент на куточках очей.



Б'юті-шпаргалка для створення стрілок / Фото з інстаграму Ханг Ваннго

Перламутрові стрілки

Макіяж ідеально підійде тим, хто звик відповідати останнім б’юті-тенденціям. Перламутрові стрілки можна зробити для неформальної вечірки, коктейльної party чи на обід з друзями або колегами. Зокрема, такими ефектними стрілками модна цікаво обіграти колір очей, не використовуючи багато декоративної косметики.

Чим малювати: м’яким кольоровим олівцем для повік з блискітками або ефектом металік.

Як малювати: важливо не намагатися створити надто чіткі лінії. Спочатку підведіть лінію росту нижніх вій, потім намалюйте стрілки на верхніх повіках. Можна розтушувати продукт спонжем, якщо є така необхідність. Карооким красуням варто звернути увагу на зелені, золоті і темно-сині відтінки олівців, для сірих очей підійдуть сріблястий, голубий колір чи хакі, голубооким – зелений, оранжевий чи ліловий.



Перламутрові стрілки / Фото з інстаграму @divina.por.siempre

Багатошарові стрілки

Мейк-ап очей з подвійними стрілками слід робити з особливої нагоди: весілля, ювілей, офіційний захід. Вони додадуть образу аристократичності та вишуканості. Трансформують вас у впевнену в собі світську даму.

Чим малювати: чорною рідкою підводкою і сріблястим спеціальним олівцем.

Як малювати: почніть зі створення довгої стрілки за схемою "котячого ока". Коли перша стрілка висохне, поверх неї акуратно проведіть сріблястим олівцем. Стильний макіяж очей готовий.



Техніка створення багатошарових стрілок / Фото з інстаграму @luzluci20