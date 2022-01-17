Брови здатні кардинально змінювати зовнішність. Щоб досягти ефекту натуральних густих брів і надовго зберегти їхню природну красу, потрібно уникати поширених помилок у щоденному догляді за ними і в макіяжі.

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Помилки на шляху до ідеальних брів

Неправильний догляд

Як шкіра обличчя і волосся, брови та вії також вимагають ретельного догляду. Зазвичай проблеми з бровами пов'язані зі сухою шкірою, яка лущиться. Аби уникнути цього, насамперед варто відмовитися від вмивання гарячою водою. Адже висока температура води сприяє сухості волосин і робить їх більш тьмяними і ламкими. Взимку, коли брови і так сухі, вплив гарячої води особливо помітний. Тому не можна забувати про живлення і зволоження брів. Експерти радять щовечора наносити на брови спеціальні олії, акуратно масажувати їх за лінією росту волосин і кожного дня розчісувати спеціальною щіточкою. Таким чином вам вдасться зберегти красу брів і стимулювати їхній ріст.

Домашня корекція

Чимало жінок не готові довірити свої брови майстрам і салонам, тому інколи можуть зловживати домашньою корекцією. Якщо ви помічаєте, що вигляд брів псується, то краще звернутися до професіонала, аби уникнути випадкових помилок і хибних дій.



Що заважає мати красиві брови / Фото з інстаграму Джіджі Хадід

Самостійна стрижка

Зазвичай власниці густих брів із довгими волосинами від природи допускають помилок під час самостійної стрижки. Суть проблеми полягає в тому, що неправильна стрижка може призвести до порушення напряму росту волосин, а згодом – до втрати форми брів. Через це брови матимуть неохайний вигляд, стирчатимуть в різні боки, а також їх буде важко зафіксувати навіть спеціальним гелем.

Неправильний макіяж

Надто чіткий і яскравий макіяж брів з ефектом татуажу – антитренд, який візуально додає обличчю людини зайвого віку. Якщо у вас і так густі темні брови, то їх достатньо розчесати і легенько зафіксувати прозорим гелем чи тушшю. В іншому випадку можна замалювати пустий простір олівцем натурального відтінку, уникаючи чітких ліній не ігноруючи розтушування.