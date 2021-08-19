Поняття "ідеальні брови" не має конкретного визначення, але чи не кожна жінка хоче їх мати. Наприклад, у 90-х в моді були тонкі брови, а в наш час на піку популярності густий і пухнастий ефект. Проте покращити вигляд брів можна у будь-якому випадку, якщо дізнатися про кілька порад від професійного візажиста. "Брови завершують образ – я б доповнював їх легким сяянням, невеликою кількістю хайлайтера і тушшю. Ви матимете гарний природний вигляд", – каже Патрік Та.

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3 кроки до ідеальних густих брів

Виділіть час на роботу з довжиною. "Мені подобається подовжувати брови й підіймати кінчики трохи вище від лінії природного росту. Багато які жінки фарбують брови й опускають їх униз, але варто трохи випрямити їхню форму і подовжити до скронь, це змінить обличчя. Такий трюк забезпечує природніший вигляд", – пояснює Патрік Та.



Як заповнити простір між волосинами на бровах / Фото з інстаграму Патріка Та

Зачісуйте волосини догори. Патрік Та розповідає, що еволюція брів призвела до популярності надприродного пухнастого результату. "Не так багато продуктів, які справді можуть зробити брови дуже густими, тому я нещодавно випустив гель, щоб полегшити цей процес. Він забезпечує гнучкість волосків, але також прекрасно фіксує їх – вони тримаються весь день. У мене густі азійські брови, які ростуть вниз, і мені потрібен гель, який утримував би волоски й створював ефект ламінованих брів (великий тренд у США і Великій Британії). Рекомендую притискати волоски зворотним боком пензлика, щоб надати форми кожному, потім розчесати – брови будуть пухнасті на вигляд, а не пласкі. Це супер: адже коли вони пласкі, вони не мають такого природного вигляду. Піднімаючи брови вгору, можна зробити їх набагато більшими й густішими", – додає візажист.



Оформлення брів / Фото з інстаграму Патріка Та