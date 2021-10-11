Експерти зазначають, що тестери косметики здатні переносити вірусні інфекції, шкірні захворювання і навіть кишкові палички. Цю тему варто вивчити детальніше, щоб не наражати себе на небезпеку.

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Які хвороби передаються через тестери косметики

У 2015 ВООЗ опублікували глобальні оцінки, які доводять, що понад 3, 7 мільярда людей, що становить близького 67 відсотків всього населення планети, у віці до 50 років страждають від простого герпесу типу 1 (HSV-1), яким були інфіковані через певний вектор хвороби. Такий герпес зазвичай передається під час контакту з шкірою або оральним шляхом. Найбільш поширеними векторами захворювання є рушники, посуд, столові прилади та косметичні засоби.

Підступність згаданого вірусу полягає в тому, що він не одразу проявляється. Видимі ознаки герпесу на дермі можуть з'являтися задовго після зараження. Тому люди не завжди можуть точно знати, що саме спричинило появу герпесу.

Наступна небезпека від тестерів косметики – стафілококи стрептококи, а також екземи. Косметика, якою користувалися перед вами, може посприяти поширенню запалень на обличчі, розвитку дерматиту та інших шкірних захворювань.

Незважаючи на те, що до складу косметики зазвичай включають консерванти, які слугують перешкодою для росту бактерій, неправильне і нестерильне використання косметичних продуктів все одне призводить до зараження герпесом. Наприклад, неочищений аплікатор і пензлі для створення мейк-апу є ідеальним середовищем для розмноження бактерій. Дослідження американського журналу офтальмології показали такий результат: 43 відсотки перевіреної косметики для очей (серед них: туш, олівці, підводки та інші засоби) було інфіковано грибковими бактеріями, які є потенційно небезпечними для здоров'я очей.



Тестери косметики переносять інфекції / Фото Pexels

Як правильно і безпечно тестувати косметику