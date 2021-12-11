Акторка і співачка має бездоганну фігуру та природну красу, від якої важко відвести погляд. Проте Дар'я є доволі самокритичною і прагне до досконалості.

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Головні секрети краси Дар'ї Петрожицької

Під час зйомок одного із випусків 11 сезону шоу "Хто зверху?" на "Новому каналі" Дар'я зізналася: "Якщо чесно, я не дуже підтримую себе у формі і сама себе за це сварю. Розумію, що знаходжуся не в тій формі, в якій хотіла б бути – потрібно трішки схуднути і набрати м'язову вагу".



Як завжди бути красивою / Фото "Новий канал"

Особливих секретів краси в акторки немає, але є головний ритуал, який вона не пропускає за жодних обставин.

"Моє найголовніше правило – вмиватися. Це дуже важливо після всього гриму, який мені наносять на роботі. Дуже рідко роблю якісь маски, але добре змити всю косметику – обов'язково, тому що її надто багато, – зазначила Дар'я. – Також для мене важливо робити відновлювальні процедури для волосся, тому що при частих вкладаннях їх палять фенами і плойками".



Секрети краси української акторки / Фото "Новий канал"