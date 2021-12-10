Лауреатка престижної премії Оскар під час вагітності стала ще красивішою. Pregnancy glow особливо їй личить. За допомогою 4 правил знаменитість досягає такої чистої і сяйливої шкіри.

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Правила ідеальної шкіри Дженніфер Лоуренс

Засоби з ретинолом

Важливо знати, що застосовувати похідні вітаміну А під час вагітності або на момент її планування – заборонено. Тому Дженніфер Лоуренс використовувала косметичні засоби з ретинолом раніше, і була задоволена їхніми властивостями та результатом. Вона розповідала: "Кажуть, що засоби для догляду за шкірою потрібно змінювати але я ігнорую це правило – ретинол у моїй рутині присутній кожен вечір. Результат мені дуже подобається".

Догляд відповідає індивідуальним потребам

Акторка завжди підлаштовує догляд під себе. "Ретинол відмінно очищує й омолоджує шкіру, але через нього вона може ставати сухішою, як це відбувається у моєму випадку. Вихід зі ситуації я знайшла сама – наношу нічний крем вдень. Живильна текстура миттєво справляється зі стягненням", – зазначає Дженніфер.



Як покращити стан шкіри / Фото з інстаграму @jlawthequeen

Обережність зі сонцем

Майбутня зіркова матуся знає, що зі сонячними променями варто бути дуже обережною. "Вдень я зазвичай використовую не просто санскрин, а санблок із максимальним ступенем захисту", – ділиться досвідом Лоуренс. Додамо, що усім варто пам’ятати: сонце – одна з головних причин передчасного старіння.

Регулярна ексфоліація

Дженніфер Лоуренс розсекречує свою б'юті-рутину: "Я відлущую шкіру практично щоденно, але використовую для цього максимально щадні засоби – гоммажі й ензимні пілінги".



Секрети краси Дженніфер Лоуренс / Фото з інстаграму @jlawthequeen