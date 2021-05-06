Чому крем не працює: 10 помилок під час нанесення засобу на шкіру

14:52

Найдорожчий крем із найкращим складом може не давати обіцяного результату, якщо наносити його на шкіру неправильно. Деякі помилки вже могли навіть стати частиною вашої щоденної рутини по догляду за собою, тому ви їх навіть не помічаєте