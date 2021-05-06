Чому крем не працює: 10 помилок під час нанесення засобу на шкіру

Найдорожчий крем із найкращим складом може не давати обіцяного результату, якщо наносити його на шкіру неправильно. Деякі помилки вже могли навіть стати частиною вашої щоденної рутини по догляду за собою, тому ви їх навіть не помічаєте
Інколи бюджетний засіб ефективніше проявляє свої властивості, якщо ви знаєте, як ним користуватися. Тому дізнайтеся про найбільш поширені б'юті-помилки під час використання крему, яких краще уникати.
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Чому крем не "виконує своїх обов'язків": помилки під час нанесення
- Недостатньо очищуєте шкіру перед нанесенням крему. Зазвичай жінки просто вмиваються водою чи спеціальною пінкою, а потім наносять крем, але цього малою Тому після вмивання протирайте шкіру ще міцелярною водою. Крем потрібно розподіляти по ретельно очищеній шкірі, а для кращого ефекту – по ледь розпареній.
- Наносите холодний крем. Якщо ви зберігаєте крем у холодильнику, то його слід перед використанням витягати раніше або розігрівати руками. Адже властивості компонентів у складі крему при низькій температурі наче "заморожуються", тому не можуть впоратися зі своїми функціями.
- Набираєте крем пальцями із баночки. Через допускання такої помилки ви заносите у ємність із продуктом бактерії з наших рук, які вступають у хімічну реакцію з інгредієнтами крему, змінюючи його початковий склад. Натомість дерматологи рекомендують використовувати спеціальну лопатку.
- Не наносите крем за масажними лініями. Ефект від крему також залежить від способу його нанесення. Якщо ви розмащуєте крем по обличчю хаотичними рухами, то таким і буде результат. Існують особливі масажні лінії, за якими потрібно наносити крем кінчиками пальців. Зокрема, щоранку і щовечора виділяйте трішки часу на масаж обличчя. Починайте рухатися від центру до периферії: розподіляйте продукт 2 руками від середини чола до скроней, від носа до вух, від середини підборіддя до вилиць.
- Користуєтеся нічним кремом за 5 хвилин до сну. Не можна намащуватися кремом і одразу йти спати. Дозвольте засобу добре увібратися в шкіру. Для цього знадобиться мінімум 40 хвилин, щоб продукт подіяв і не стерся об подушку.
- Не змиваєте нічний крем. Якщо ви відчуваєте на обличчі залишки нічого крему чи помічаєте жирний блиск, то вмивання простою водою зранку буде замало. Використовуйте м'яку пінку або гель.
- Наносите денний крем, і одразу йдете на вулицю. Допоки шкіра жирна від крему, то вона притягуватиме дрібну пилюку, якої на вулиці дуже багато. Використовуйте крем за 1 годину перед тим, як йти надвір. Коли сплине цей час, то можете залишки засобу акуратно прибрати серветкою, адже шкіра вже встигла увібрати усі поживні речовини.
- Надмірно захоплюєтеся живильним кремом. Якщо надто часто наносити такий засіб, то він може нашкодити дермі, незважаючи на його ціну чи органічний корисний склад. Користуватися живильним кремом потрібно не частіше 2 – 3 разів на тиждень. В інші дні застосовуйте зволожувальний крем. Адже шкіра може звикнути до надмірного живлення, і припинить самостійно виробляти необхідні речовини, втратить природний імунітет.
- Наносите крем товстим шаром. У цьому випадку щедрість не доречна. Шкірі необхідна та кількість крему, яку вона зможе увібрати, а залишки лише закупорюватимуть пори і провокуватимуть передчасне старіння.
- Роками не змінюєте догляд. Навіть улюблений крем, який ідеально задовольняє потреби вашої шкіри, варто періодично змінювати. Адже дерма швидко звикає до взаємодії із будь-якими активними компонентами, тому з часом вони втрачають свою ефективність. Також можна влаштовувати 1 раз на 2 – 3 місяці для шкіри абсолютний відпочинок від засобів із вмістом гіалуронової кислоти чи інших вітамінних коктейлів.