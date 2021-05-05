Деякі б’юті-поради з Азії демонструють екстремальні погляди на красу. Не дивлячись на це, вони залишаються актуальними вже не одне десятиліття. Тому варто дізнатися про них більше.
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5 б'юті-секретів з Азії, які практикує увесь світ
- Рослини у косметології. У Китаї традиційна медицина здебільшого базується на корисних властивостях трав. Китайці переконані, що трави і корінці можуть вилікувати чимало захворювань, зокрема, на шкірі. Наприклад, плоди годжі допомагають сповільнити процеси старіння, а ромашка заспокоює шкіру, чим оперативно знімає запалення. Звісно, у кожного індивідуальні потреби у використанні рослин для догляду за собою, але загалом вони є частиною б'юті-рутини кожного із нас.
- Масаж нефритом. Віднедавна тренд на застосування каменів і кристалів у догляді за шкірою є особливо популярним. Існує багато різновидів масажерів і технік для їхнього використання. Проте нефритовий ролер або скребок користується найбільшою прихильністю жінок. Адже з його допомогою можна покращити кровообіг та вивести токсини, викликати привабливий рум'янець, підтягнути шкіру та надати їй здорового сяйва.
- Маска з куркумою в домашніх умовах. Куркума прийшла зі Сходу в Азію і миттєво довела свій потенціал як б'юті-продукт. Пряність володіє протизапальними властивостями. Якщо наносити маску з куркумою місцево, то можна вирівняти тон обличчя і розгладити дрібні зморшки. Аби приготувати корисну суміш, змішайте 1 столову ложку молока з 1 чайною ложкою куркуми і 1 чайною ложкою меду. Щоб освіжити тон обличчя, наносіть суміш на шкіру, а через 15 хвилин змивайте залишки. Таку маску не варто розподіляти на чутливих ділянках обличчя. Важливо також заздалегідь переконатися, що у вас немає алергії на куркуму.
- Зелений чай. Стереотип, але в Азії справді п'ють багато зеленого чаю. Різні сорти листя для приготування напою допомагають вирішити різні проблеми зі шкірою. Зелений чай відмінно бореться зі запаленнями, містить антиоксиданти, що покращує стан дерми.
- Точковий масаж. Мистецтво стимулювання окремих процесів в організмі за допомогою впливу на певні точки на тілі походить з Азії. Акупунктура (голковколювання) і акупресування допомагають очистити шкіру від токсинів, активувати вироблення природного колагену, розгладити зморшки і навіть полегшити симптоми екземи та псоріазу. А базові пружинисті натискання на шкіру, щоб зволожуючий крем або сироватка краще всотувалися, стали обов’язковим ритуалом турботи про себе.