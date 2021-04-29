Навесні слід ретельно доглядати за шкірою. Сонце і тепло після адаптації дерми до холоду можуть спровокувати пігментацію та неприємну реакцію на стрибки температури. Тому кандидат медичних наук і лікарка ін'єкційних методик омолодження Ольга Аншукова розповіла детальніше про правильний весняний догляд за шкірою.

Експертка у темі краси поділилася знаннями про весняну засмагу. А також дала декілька порад, які допоможуть зберегти шкіру здоровою і красивою.

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Головні принципи весняного догляду за шкірою

Засмага – це своєрідна захисна реакція нашої шкіри. Меланін в організмі відповідає за колір кожного шкірного покриву, очей і волосся. За словами Ольги Аншукової, пігмент відображає і поглинає промені, щоб не дати їм проникнути у шари шкіри і зруйнувати клітини. Сонячні промені шкідливо впливають на дерму.

Як наслідок – гіперпігментація, яка з'являється, коли мелатоніну недостатньо для рівномірного розподілення по всьому тілі. Тому з появою перших сонячних променів можна виходити з дому лише після нанесення на шкіру засобу із рівнем SPF. Також захистити тіло і обличчя від небажаної гіперпігментації можуть сироватки в ампулах, які містять 7, 5 чи 10 відсотків концентрацію вітаміну C.

Наступним етапом весняного догляду за шкірою повинні стати лазери і пілінги. Наприклад, ультразвуковий пілінг захищає поверхню шкіри та нормалізує обмінні процеси, покращує кровообіг і відтік лімфи, стимулює оновлення клітин, збалансовує роботу сальних залоз. Таким чином вже через 3 дні після процедури можна побачити ефектні зміни.

Також ще одним методом для догляду за шкірою є процедура алмазного шліфування. Серед її корисних властивостей виділяють вирівнювання шкірного рельєфу, зменшення глибини зморшок, звуження пор, покращення кольору і гладкості обличчя.

Карбоксітерапія – одна з улюблених процедур лікарки Ольги. Вона називає її аналогом мезотерапії, але без голки. Б'юті-процедура допомагає відновити пошкоджену шкіру, підвищити тонус і еластичність, підтягнути її, розгладити зморшки, зменшити помітність судин, покращити колір і надати дермі здорового сяйва.

Після основних етапів очищення і підготовки шкіри до сонця перегляньте свої засоби для домашнього догляду. Нехай основні продукти тепер будуть зволожувальними, містять hydra-компоненти.