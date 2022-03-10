Ранкова зарядка сприяє пробудженню організму, готує його до майбутньої розумової та фізичної активності. Більше про користь ранкової зарядки дізнаєтеся далі.

Корисно знати Через війну і COVID-19: чому стрес викликає шкірні захворювання і як це побороти

Чому варто робити ранкову зарядку під час війни

Навіть легкі вправи зранку допомагають прокинутися і розганяють метаболізм – ви спалите на 20 відсотків, якщо не будете лінуватися вдень. Десятихвилинний ранковий стретчинг плюс прості вправи на кшталт махів руками або присідань без ваги спалять додаткові 100 ккал.

Також не варто забувати, що будь-яка фізична активність позитивно впливає на когнітивні здібності – покращується пам'ять, концентрація уваги, швидше вирішуються завдання тощо. Ефект можна порівняти з дією кофеїну, але він є більш корисним для здоров'я.

Вранці зазвичай у всіх є трохи часу для тренування. У цьому випадку не йдеться про повноцінну пробіжку. Це щось на зразок табаті за часом, і йоги за інтенсивністю. Персональний тренер і автор програми Stacy's Bootcamp Стейсі Берман пропонує вибрати для цього легкі вправи, які розтягнуть м'язи та зв'язки, м'яко підвищать частоту пульсу, "розженуть" кров, розбудять нервову систему та закачають в організм більше кисню, щоб підготувати мозок та м'язи до посиленої роботи.

Ще один незаперечний плюс ранкових тренувань, про який обов’язково варто згадати – міцний нічний сон. У дослідженні, проведеному в Аппалачському університеті, учасники виконували вправи о 07:00 ранку, о 13:00 та о 19:00 тричі на тиждень. Найміцніший і найглибший сон був у тих, хто займався вранці. Додатковий бонус – нормалізація рівня кров'яного тиску.



Якою повинна бути ранкова зарядка / Фото Unsplash

Вправи для ранкової зарядки

На гнучкість. Навіть ранкові потягування – це вже легка розминка, нехай і лежачи в ліжку. Зарядка може повністю складатися із вправ на гнучкість – ранкова йога.

Навіть ранкові потягування – це вже легка розминка, нехай і лежачи в ліжку. Зарядка може повністю складатися із вправ на гнучкість – ранкова йога. Вибухові вправи. Серед них: вистрибування з присіду, випади, стрибки у довжину, бурпі. Вибухова вправа змусить кров циркулювати за звичним маршрутом набагато швидше і спонукатиме тіло спалювати більше калорій навіть після закінчення тренування. Ставте таку вправу ближче до кінця зарядки, коли м’язи розім'ялися і готові до справжньої роботи.

Серед них: вистрибування з присіду, випади, стрибки у довжину, бурпі. Вибухова вправа змусить кров циркулювати за звичним маршрутом набагато швидше і спонукатиме тіло спалювати більше калорій навіть після закінчення тренування. Ставте таку вправу ближче до кінця зарядки, коли м’язи розім'ялися і готові до справжньої роботи. Легке кардіо. Найпростіший варіант – вийти на 20-хвилинну пробіжку підтюпцем. Якщо ж погода за вікном цьому не сприяє або ви не дуже любите біг, тоді ви можете спробувати біг на місці, присідання, віджимання або динамічні варіанти планки.

Найпростіший варіант – вийти на 20-хвилинну пробіжку підтюпцем. Якщо ж погода за вікном цьому не сприяє або ви не дуже любите біг, тоді ви можете спробувати біг на місці, присідання, віджимання або динамічні варіанти планки. Танці. Крім розгону серцево-судинної системи та легенів, танці мають перевагу - заряд гарного настрою на день вперед: під час будь-яких тренувань організм починає виробляти гормони радості та задоволення, але з танцями це відбувається набагато швидше та ефективніще. Вміти красиво танцювати для цього зовсім необов'язково.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!