Цитату Роальда Дала можна використати для пояснення впливу стресу на стан шкіри: "Якщо ви наповнені зсередини хорошими думками, вони будуть проявлятися сяйвом на вашому обличчі і даруватимуть прекрасний зовнішній вигляд". У протилежному випадку ваше обличчя та тіло ставатиме тьмяним, можуть турбувати серйозні дерматологічні хвороби.

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Як стрес псує шкіру

Важливою галуззю дерматологічної науки є психодерматологія, що займається встановленням зв'язків між психікою та шкірою людини, а також лікуванням шкірних хвороб психіатричними методами. Тому доведено, що стреси та тривоги, які доводиться переживати у сучасному світі, зокрема через COVID-19 і війну, яку розпочала Росія проти України, провокують багато проблем зі шкірою.

Експерти знаходять все більше взаємозв'язків між тривогою і такими захворюваннями, як вугрова висипка, екзема, кропив'янка, псоріаз, розацеа, а однією з причин свербіжу, надмірної пітливості, кропивниці, називають постійну психоемоційну напругу. Занепокоєння та обсесивно-компульсивні розлади натомість втілюються в глибоких мімічних зморшках.

На думку психодерматологія, почуття емоційного переживання призводить до вивільнення гормону стресу (кортизолу) і тим самим спричиняє появу запальних процесів на шкірі і руйнування її захисного бар'єру. Також під дією стресу дає збій робота імунної системи, і організм стає більш вразливим до потрапляння інфекцій, в тому числі і шкірних.



Краса страждає від стресу / Фото Unsplash

Як боротися з проблемами, які викликали стрес і тривога

Якщо ви страждаєте на серйозні шкірні захворювання, то необхідно звернутися до лікаря, який допоможе позбутися від проблеми без негативних наслідків. Окрім цього, завжди стануть у нагоді базові рекомендації психодерматологія, щоб ефективніше боротися з наслідками стресу і тривоги.

Пийте воду. Водний баланс впливає на рівень гормонів стресу, здоровий колір і тонус шкіри. Аби стан дерми був хорошим, випивайте щонайменше 2, 5 літри води на день.

Водний баланс впливає на рівень гормонів стресу, здоровий колір і тонус шкіри. Аби стан дерми був хорошим, випивайте щонайменше 2, 5 літри води на день. Достатньо спіть. Для організму важливо відпочивати мінімум 8 годин на день. Таким чином нервова система встигне відновитися і буде менш вразливою до стресових подразників. Клітинам шкіри також потрібен якісний і здоровий сон.

Для організму важливо відпочивати мінімум 8 годин на день. Таким чином нервова система встигне відновитися і буде менш вразливою до стресових подразників. Клітинам шкіри також потрібен якісний і здоровий сон. Користуйтеся масажером для обличчя. Масаж обличчя допоможе покращити стан шкіри, пришвидшить кровообіг, тонізуватиме шкірний покрив, стимулюватиме продукування колагену. Під час процедури ви зможете розслабитися усім тілом і позбутися від негативу, накопиченого за цілий день.

Масаж обличчя допоможе покращити стан шкіри, пришвидшить кровообіг, тонізуватиме шкірний покрив, стимулюватиме продукування колагену. Під час процедури ви зможете розслабитися усім тілом і позбутися від негативу, накопиченого за цілий день. Збалансовано харчуйтеся. Шлунково-кишковий тракт, мозок і шкіра тісно пов'язані. Природний баланс у кишечнику може порушуватись стресами, що натомість сприяє розвитку запальних процесів на шкірі, а недостатня кількість вітамінів в організмі має здатність підігрівати рівень тривоги. Тому в стресових ситуаціях потрібно мати налагоджений раціон харчування. Перед цим варто зробити аналіз на баланс вітамінів і мінералів в організмі.

Шлунково-кишковий тракт, мозок і шкіра тісно пов'язані. Природний баланс у кишечнику може порушуватись стресами, що натомість сприяє розвитку запальних процесів на шкірі, а недостатня кількість вітамінів в організмі має здатність підігрівати рівень тривоги. Тому в стресових ситуаціях потрібно мати налагоджений раціон харчування. Перед цим варто зробити аналіз на баланс вітамінів і мінералів в організмі. Навчіться чути себе. Зі собою також слід мати дружні стосунки, вести діалог, домовлятися. Дізнайтеся, що може вас вивести із рівноваги, і в майбутньому не будьте вразливі перед цими чинниками. Як би це дивно не звучало, але психодерматологами доведено, що подібна внутрішня рівновага дуже сприятливо відбивається на шкірі.

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