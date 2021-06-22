Насамперед слід провести простий тест: подивіться, чи на кінчику волосини, яка випала, є білий вузлик – волосяна цибулина. Якщо ні, то панікувати не слід, бо у вас просто ламке волосся, за яким потрібен належний догляд.

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У протилежному випадку не мийте голову кілька днів, а потім потягніть себе за пасма на маківці і скронях. Якщо в руках залишиться більше 5 волосин, то слід звернутися до лікаря-трихолога. Головних причин такого явища є 5.

Причини випадіння волосся

Спадковість. Якщо хтось із ваших батьків страждав від такої проблеми, то ви також у зоні ризику. Раніше вчені вважали, що генетична схильність може передаватися лише по лінії батька, але недавні дослідження довели, що по материнській теж. У будь-якому випадку хвилюватися слід тоді, коли ви втрачаєте більше 100 волосин на день.

Якщо хтось із ваших батьків страждав від такої проблеми, то ви також у зоні ризику. Раніше вчені вважали, що генетична схильність може передаватися лише по лінії батька, але недавні дослідження довели, що по материнській теж. У будь-якому випадку хвилюватися слід тоді, коли ви втрачаєте більше 100 волосин на день. Гормональні зміни. Випадіння волосся трапляється не лише у вагітних або тих, у яких нещодавно були пологи, але й у жінок, які приймають контрацептиви. Якщо ви помітили надмірну втрату волосин після певного терміну вживання контрацептивів, то слід проконсультуватися з лікарем.