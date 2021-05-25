Зірковий перукар, послугами якого користуються Розі Гантінгтон-Вайтлі та Алекса Чанг, Джордж Нортвуд каже: "Перевага хвилястого волосся полягає в тому, що вони додають текстури й об'єму більшості зачісок". Дівчатам з такими локонами підійдуть як елегантний боб, так і більш скуйовджені стрижки.

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Стрижки для хвилястого волосся

Для хвилястого волосся можна вибирати довгі "русалчині" пасма або складку укладку, щоб вони мали динамічний і структурний вигляд. Джордж Нортвуд радить звернути особливу увагу на шег – легкий хвилястий боб зі скуйовдженим чубчиком. Прикладом для натхнення може слугувати стрижка Алекси Чанг. Також хвилястим пасмам підійдуть стрижки-драбинки, піксі або довжина до плечей.

Хвилі можна стригти і більш випадковим способом, їх можна зрізати так, щоб стимулювати закручення,

– каже Нортвуд.

Проте існують такі стрижки, яких краще не робити на хвилястому волоссі. Hair-стиліст Джордж Нортвуд рекомендує уникати дуже коротких стрижок. Він пояснює: "Чим коротше, тим складніше вкладати хвилясте волосся, варто взяти це до уваги. З хвилями волосся може трішки "підстрибнути", тому я б радив враховувати це".

Як доглядати за хвилястим волоссям

Важливо зберігати будь-які локони здоровими і сильними. Для цього потрібно використовувати живильні і зміцнювальні шампуні та кондиціонери. Зокрема, слід звернути увагу, як ви розчісуєте пасма. Наприклад, робити цю процедуру не можна, коли волосся ще мокре, бо ви можете порушити природну хвилю, тому краще розчісуватися перед миттям голови.

Як вкладати хвилясте волосся

Найважливіше в укладці хвилястого волосся, на думку Нортвуда, підкреслення природного закручування. Зірковий hair-стиліст каже: "З хвилями іноді все зводиться до нанесення правильного продукту на волосся і природного висихання – особливо влітку". Джордж радить якомога частіше і довше сушити хвилясте волосся на повітрі: після миття голови акуратно промокніть локони рушником, нанесіть незмивний засіб, а потім дозвольте робити йому свою справу".

Навіть, якщо ваші хвилі не завжди вкладаються ідеально, то не варто засмучуватися, адже стильна недбалість – тренд. В іншому випадку можна використовувати випрямлячі, щоб посилити ефект скуйовджених локонів. Але не забувайте, що влітку волоссю особливо потрібен відпочинок від термоприладів для вкладання та стайлінгових засобів.