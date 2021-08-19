Чому випадають брови: 11 неочевидних і неочікуваних причин

Якщо ваші брови раптово почали рідшати, то не варто ігнорувати цю проблему. Проте насамперед потрібно визначити причину випадіння волосин на бровах.

Візажистка, майстриня-бровист, засновниця Hidden Beauty Space, Каріна Алієва назвала найбільш поширені причини випадіння брів. Цікаво, що ці фактори є неочікуваними.

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11 причин випадіння брів

Брови можуть випадати через багато причин. На це впливають взаємопов'язані процеси в організмі. Експерти розрізняють 2 типи факторів, які призводять до проблеми з красою і здоров’ям. Серед них: неправильна механічна або хімічна дія, а також випадіння, спричинене внутрішніми процесами.

Першу групу варто розглянути детальніше.

Хімічний вплив на брови. Агресивні хімічні маніпуляції, зокрема вибілювання і ламінування брів, можуть травмувати структуру волосин, через що вони руйнуватимуться, ставатимуть ламкими і згодом випадатимуть.

Агресивні хімічні маніпуляції, зокрема вибілювання і ламінування брів, можуть травмувати структуру волосин, через що вони руйнуватимуться, ставатимуть ламкими і згодом випадатимуть. Неправильне фарбування в домашніх умовах. Бровисти переконані, що проводити самостійне фарбування брів вдома не потрібно. Якщо ви робите це неправильно, то нашкодите волосинам. Важливо, щоб фарба не була агресивною, а шкіра – недостатньо очищеною чи зволоженою. Про все варто подбати заздалегідь. У випадку одноразової помилки брови не почнуть випадати, але постійні шкідливі процедури негативно вплинуть на їхній стан.

Бровисти переконані, що проводити самостійне фарбування брів вдома не потрібно. Якщо ви робите це неправильно, то нашкодите волосинам. Важливо, щоб фарба не була агресивною, а шкіра – недостатньо очищеною чи зволоженою. Про все варто подбати заздалегідь. У випадку одноразової помилки брови не почнуть випадати, але постійні шкідливі процедури негативно вплинуть на їхній стан. Неправильний масаж своїми руками. Масаж брів вважають класичною процедурою, хоча її також слід виконувати якісно та обережно. Інтенсивні чи агресивні масажі руками або за допомогою скребка, різних ролик чи гуаша можуть спричинити випадіння брів. Сильне механічне тертя брів пришвидшить процес випадіння і оновлення волосин.



Що заважає мати красиві брови / Фото з інстаграму Кари Делевінь

До іншої групи причин відносять внутрішні процеси в організмі.

Стрес (ситуативний або хронічний), який негативно впливає на загальний стан організму.

Проблеми зі щитовидною залозою.

Строгі дієти.

Прийом нових ліків чи препаратів, які зазвичай супроводжуються випадінням волосся (побічний ефект).

Анемія.

Авітаміноз.

Зміна температури, зокрема в осінньо-зимовий період.

Вікові особливості.



Брови випадають через вагому причину / Фото з інстаграму Кари Делевінь

Не варто вдаватися до самолікування. У випадку серйозної причини, яка спровокувала випадіння брів, потрібно звернутися до спеціаліста. Він проконтролює цей процес та призначить правильне лікування. Інколи через незнання можна ще більше собі нашкодити.