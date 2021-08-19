Почему выпадают брови: 11 неочевидных и неожиданных причин
Источник:Elle
Если ваши брови внезапно начали редеть, то не стоит игнорировать эту проблему. Однако первым делом нужно определить причину выпадения волос на бровях.
Визажист, мастер-бровист, основатель Hidden Beauty Space, Карина Алиева назвала наиболее распространенные причины выпадения бровей. Интересно, что эти факторы являются неожиданными.
Интересно прочитать: Идеальные густые и пушистые брови: 3 шага, как достичь желаемого эффекта
11 причин выпадения бровей
Брови могут выпадать по многим причинам. На это влияют взаимосвязанные процессы в организме. Эксперты различают два типа факторов, которые приводят к проблеме с красотой и здоровьем. Среди них: неправильное механическое или химическое действие, а также выпадение, вызванное внутренними процессами.
Первую группу стоит рассмотреть подробнее.
- Химическое воздействие на брови. Агрессивные химические манипуляции, в частности осветление и ламинирование бровей, могут травмировать структуру волос, из-за чего они будут разрушаться, становиться ломкими и впоследствии выпадать.
- Неправильное окрашивание в домашних условиях. Бровисты убеждены, что проводить самостоятельное окрашивание бровей дома не нужно. Если вы делаете это неправильно, то навредите волосам. Важно, чтобы краска не была агрессивной, а кожа – недостаточно очищенной или увлажненной. Обо всем стоит позаботиться заранее. В случае однократной ошибки брови не начнут выпадать, но постоянные вредные процедуры негативно повлияют на их состояние.
- Неправильный массаж. Массаж бровей считают классической процедурой, хотя ее также следует выполнять качественно и осторожно. Интенсивные агрессивные массажи руками или с помощью скребка, различных роликом или гуаша могут вызвать выпадение бровей. Сильное механическое трение бровей ускорит процесс выпадения и обновления волос.
Что мешает иметь красивые брови / Фото из инстаграма Кары Делевинь
К другой группе причин относят внутренние процессы в организме.
- Стресс (ситуативный или хронический), который негативно влияет на общее состояние организма.
- Проблемы со щитовидной железой.
- Строгие диеты.
- Прием новых лекарств или препаратов, которые обычно сопровождаются выпадением волос (побочный эффект).
- Анемия.
- Авитаминоз.
- Изменение температуры, в частности в осенне-зимний период.
- Возрастные особенности.
Брови выпадают по веской причине / Фото из инстаграма Кары Делевинь
Не стоит прибегать к самолечению. В случае серьезной причины, спровоцировавшей выпадение бровей, нужно обратиться к специалисту. Он проконтролирует этот процесс и назначит правильное лечение. Иногда по незнанию можно еще больше себе навредить.