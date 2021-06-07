Чому випадають вії: 5 помилок у догляді та як їх уникнути

Вії регулярно оновлюються, як і волосся на голові. Тому, якщо на добу у вас випадає не більше 3 – 5 вій, то це нормально. У протилежному випадку слід визначити причину надмірної втрати вій і скорегувати свій догляд.
Помилки під час догляду за віями або створення макіяжу можуть проявлятися не лише у їхньому випадінні, але й у втраті природного вигину. Тому варто намагатися уникнути проблеми.
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5 помилок у догляді, через які випадають вії
- Часто використовуєте щипці для закручування. Щодня не варто закручувати вії штучним методом. Адже навіть професійні щипці можуть пошкодити структуру волосини, через що потім вії ламатимуться й активно випадатимуть.
- Неправильно підібрана косметика. На стан вій великий вплив має косметика для макіяжу очей та засоби для його зняття. Тому важливо правильно вибирати б'юті-продукти, зокрема туш. Візажисти не радять користуватися водостійкою тушшю щодня, бо вона робить вії важчими і погано змивається. Віддавайте перевагу м'яким засобам для демакіяжу: міцелярній воді або молочку. Якщо помічаєте після використання косметичного продукту свербіж або подразнення, припиніть ним користуватися, щоб зберегти здоров’я і густину вій.
- Трете очі. Намагайтеся торкатися своїх очей якомога рідше. Адже таким чином можна не лише занести мікроби, але й пошкодити волосяні фолікули вій. До того ж, якщо вію висмикнути із фолікула раніше, ніж вона повинна була випасти природним способом, то існує ймовірність, що нова на її місці взагалі більше не виросте.
- Неправильно нарощуєте вії. Таку процедуру важливо робити у досвідченого спеціаліста. Часто у результаті можна отримати неприродний ефект. Густі ненатуральні вії сильно навантажують ваші природні, тому фолікули пошкоджуються.
- Знімаєте нарощені вії самостійно. Ви можете таким чином надати віям неохайного вигляду і пошкодити фолікули, що призведе до втрати красивих натуральних вій назавжди.