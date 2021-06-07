Почему выпадают ресницы: 5 ошибок в уходе и как их избежать

Ресницы регулярно обновляются, как и волосы на голове. Поэтому, если в сутки у вас выпадает не более 3 – 5 ресниц, то это нормально. В противном случае следует определить причину чрезмерной потери ресниц и скорректировать свой уход.
Ошибки при уходе за ресницами или создании макияжа могут повлиять не только в их выпадение, но и на потерю естественного изгиба. Поэтому стоит пытаться избежать проблему.
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5 ошибок в уходе, из-за которых выпадают ресницы
- Часто используете щипцы для закручивания. Ежедневно не стоит закручивать ресницы искусственным методом. Ведь даже профессиональные щипцы могут повредить структуру волоса, из-за чего потом ресницы будут ломаться и активно выпадать.
- Неправильно подобранная косметика. На состояние ресниц большое влияние оказывает косметика для макияжа глаз и средства для его снятия. Поэтому важно правильно выбирать бьюти-продукты, в частности тушь. Визажисты не советуют пользоваться водостойкой тушью каждый день, потому что она делает ресницы более тяжелыми и плохо смывается. Отдавайте предпочтение мягким средствам для демакияжа: мицеллярной воде или молочку. Если замечаете после использования косметического продукта зуд или раздражение, прекратите им пользоваться, чтобы сохранить здоровье и плотность ресниц.
- Третье глаза. Старайтесь касаться своих глаз как можно реже. Ведь таким образом можно не только занести микробы, но и повредить волосяные фолликулы ресниц. К тому же, если ресничку выдернуть из фолликула раньше, чем она должна была выпасть естественным способом, то существует вероятность, что новая на ее месте вообще больше не вырастет.
- Неправильно наращиваете ресницы. Такую процедуру важно делать у опытного специалиста. Часто в результате можно получить неестественный эффект. Густые ненатуральные ресницы сильно нагружают ваши природные, так фолликулы повреждаются.
- Снимаете нарощенные ресницы самостоятельно. Вы можете таким образом придать ресницам неопрятный вид и повредить фолликулы, что приведет к потере красивых натуральных ресниц навсегда.