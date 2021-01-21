Професійним візажистам відомі цікаві та дієві б’юті-лайфхаки. Деякими з них вони діляться. Якщо ви хочете збільшити свій арсенал секретів краси, то дізнайтеся, як потрібно малювати вії тушшю, аби вони здавалися вдвічі густішими і довшими.

Можна мати об’ємні вії і без нарощення чи клеєння штучних пучків. Grazia зібрали поради б’юті-експертів, які допоможуть правильно малювати вії та отримати ефектний результат. Читайте також: Що варто знати про консилер – диво-засіб від синців і темних кіл під очима Як малювати очі, аби вії здавалися об’ємними і довгими Використовуйте пудру. Нафарбуйте вії одним шаром туші, і, не чекаючи її повного висушування, нанесіть на очі пудру за допомогою пухнастого пензля. Після цього ще раз промалюйте вії. Важливо додати, що б’юті-лайфхак підійде власницям достатньо довгих вій. Якщо вії надто короткі, то після такого трюку вони матимуть неестетичний вигляд.

Нафарбуйте вії одним шаром туші, і, не чекаючи її повного висушування, нанесіть на очі пудру за допомогою пухнастого пензля. Після цього ще раз промалюйте вії. Важливо додати, що б’юті-лайфхак підійде власницям достатньо довгих вій. Якщо вії надто короткі, то після такого трюку вони матимуть неестетичний вигляд. Поєднуйте 2 кольори. Щоб візуально додати віям об’єму, нанесіть на них 1 шар чорної туші, потім – кольорової (брюнеткам можна коричневу) і знову чорну.

Щоб візуально додати віям об’єму, нанесіть на них 1 шар чорної туші, потім – кольорової (брюнеткам можна коричневу) і знову чорну. Попрацюйте з ділянками між віями. Цей крок може викликати дискомфорт, але він є дієвим. Для цього наберіть на щільний скошений пензель гелеву підводку чи візьміть стійкий олівець і ретельно заштрихуйте корені вій. Перші рази очі можуть сльозитися, тому обирайте краще водостійку підводку. Також для сильнішого ефекту промалюйте слизову лінію очей. А потім звичним методом нанесіть туш. View this post on Instagram A post shared by Anna Winter (@annawntr) Починайте з кінця. Спочатку нанесіть туш н кінчики вій, зачекайте, допоки вона висохне, а потім переходьте до фарбування всієї довжини. Коли ви зробите кінці вій товстішими, то вони здаватимуться густішими.

Спочатку нанесіть туш н кінчики вій, зачекайте, допоки вона висохне, а потім переходьте до фарбування всієї довжини. Коли ви зробите кінці вій товстішими, то вони здаватимуться густішими. Виконуйте зигзагоподібні рухи. Малюючи вії, не варто просто рухатися щіточкою знижу доверху. Спробуйте під час цього також легенько рухати б’юті-інструмент вліво та вправо. Тоді пігмент зможе ефективніше покрити кожну вію.

Малюючи вії, не варто просто рухатися щіточкою знижу доверху. Спробуйте під час цього також легенько рухати б’юті-інструмент вліво та вправо. Тоді пігмент зможе ефективніше покрити кожну вію. Намалюйте стрілку. За допомогою цього лайфхаку ви зможете візуально подовжити вії: не підводячи лінію росту вій, намалюйте стрілку у внутрішніх кутиках очей довжиною 1-2 міліметри.