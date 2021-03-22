Чому з'являється акне у дорослих: 3 головні причини та як з ними боротися

Adult acne – це поширена проблема зі шкірою у жінок, яким більше 25 років. Навіть якщо ваш підлітковий вік давно закінчився, прищі на обличчі можуть продовжувати турбувати. Засновниця компанії Starlit Group, офіційного дистриб’ютора Medik8, Perricone MD в Україня, косметологиня Тетяна Таран розповіла про головні причини появи "дорослого акне" та ефективні методи для боротьби з ним.

Тетяна Таран каже, що все більше людей, яким 20, 30 і навіть 40 років скаржаться на вікове акне. Вона також додає, що не варто у цьому звинувачувати лише носіння захисних масок, адже вони і так відповідають за кожен прищ на вашому обличчі, який з'явився протягом останнього року. Проте існує дедалі більше причин виникнення акне у дорослих людей.

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Причини появи акне у дорослих

Гормони. Саме вони є найпоширенішою причиною появи вікових висипань на обличчі. У такому випадку необхідно звертатися до гінеколога чи ендокринолога. Саме спеціаліст, здача аналізів та складення програми для нормалізації балансу гормонів медикаментозним шляхом можуть допомогти побороти акне. Косметологиня Тетяна радить починати саме з цих пунктів, а не вдаватися до самолікування.

Саме вони є найпоширенішою причиною появи вікових висипань на обличчі. У такому випадку необхідно звертатися до гінеколога чи ендокринолога. Саме спеціаліст, здача аналізів та складення програми для нормалізації балансу гормонів медикаментозним шляхом можуть допомогти побороти акне. Косметологиня Тетяна радить починати саме з цих пунктів, а не вдаватися до самолікування. Спосіб життя і стрес. Куріння, забруднення навколишнього середовища, недосип, стрес та інші чинники негативно впливають на стан шкіри людини у будь-якому віці. Намагайтеся позбутися від шкідливих звичок, дотримуйтеся головних правил гігієни, достатньо спіть, щоб позбутися від висипань. Також необхідно правильно обирати догляд для шкіри. Якщо ваша шкіра схильна до появи акне, то проконсультуйтеся з дерматологом, який призначить вам правильні засоби для домашнього догляду. У складі продуктів, які є дієвими проти акне, повинні бути саліцилова і азелаїнова кислоти, ретинол, пробіотики чи симбіотики. Важливо додати, що стресовий спосіб життя може призвести до гормонального дисбалансу, тоді лікування акне буде іншим.