Вугрі – це поширена проблема не лише серед підлітків, але й вони можуть з'являтися у будь-якому віці через захворювання шлунково-кишкового тракту, щитовидної залози, неправильне харчування та інше. Тому варто дізнатися, як можна запобігти появі вугрів, а також, як з ними боротися, а не маскувати зовнішні прояви.

Результат продукування організмом надмірної кількості шкірного сала, що провокує закупорення пор, а згодом появу запалення і гнійників, називають – вугровими висипаннями. Проблему потрібно починати вирішувати зсередини, адже ігнорувати її не слід.

Читайте також: Вороги краси та молодості: нутриціолог назвав чинники, які пришвидшують старіння

Як лікувати вугровий висип

Дерматологи наголошують, що головне правило для тих, хто страждає на вугрове висипання, насамперед – не чіпати акне руками та в жодному разі не видавлювати і не здирати прищі. Таким чином ви лише погіршите ситуацію.

Лікувати вугрі можна антибіотиками, але важливо перед цим проконсультуватися з лікарем та здати аналізи. Ще одним лікарським методом є лазерне видалення: промені лазера проникають глибоко в шкіру та підсушують місце запалення. За допомогою процедури можна отримати бажаний результат відразу, який буде тривалим. Проте вугрі можуть знову з'явитися через декілька років або на інших ділянках шкіри.

Аби позбутися від вугрів назавжди, потрібно вилікувати початкову причину їхньої появи. Тому почніть лікування зі звернення до лікаря-дерматолога, який проведе необхідну професійну діагностику і допоможе позбутися від вугрового висипу, беручи до уваги ваші індивідуальні потреби.

Як запобігти появі акне: 5 порад

Якомога менше торкайтеся екраном телефону вашої шкіри. Зокрема, не забувайте регулярно протирати його спеціальними серветками, а також під час розмови можете використовувати гарнітуру.

Зокрема, не забувайте регулярно протирати його спеціальними серветками, а також під час розмови можете використовувати гарнітуру. Дотримуйтеся правильного харчування. Внутрішній стан організму відображається на зовні на шкірі. Тому газована вода, чипси чи смажена картопля можуть викликати вугрове висипання. Спробуйте замінити їх свіжими салатами, курячим філе, кашами.

Внутрішній стан організму відображається на зовні на шкірі. Тому газована вода, чипси чи смажена картопля можуть викликати вугрове висипання. Спробуйте замінити їх свіжими салатами, курячим філе, кашами. Уникайте у складі косметичних засобів мінеральних олій, ланоліну, вазеліну, парафіну та інших компонентів, які можуть закупорити пори і викликати запальний процес.

у складі косметичних засобів та інших компонентів, які можуть закупорити пори і викликати запальний процес. Двічі на день очищуйте обличчя. А саме: зранку і ввечері. Використовуйте для цього такі м'які засоби, як пінка, тонік. Для зволоження проблемної шкіри обирайте сироватки замість кремів.

А саме: зранку і ввечері. Використовуйте для цього такі м'які засоби, як пінка, тонік. Для зволоження проблемної шкіри обирайте сироватки замість кремів. Підтримуйте водний баланс. Нестача води в організмі негативно впливає на стан шкіри. Тому слід пити багато води протягом дня, аби уникнути появи вугрів.

Корисний б'юті-лайфхак: якщо перед сном у вас неочікувано з’явилося висипання, а зранку потрібно мати бездоганний вигляд, то не панікуйте даремно, а намастіть прищ соком алое або протріть спонжем, змоченим в олії чайного дерева. Ці інгредієнти мають властивість заспокоювати запалення, тому дуже швидко прищі стануть менш помітними.