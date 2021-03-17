Зі зміною сезону потрібно корегувати й свою б’юті-рутину, аби стан шкіри не погіршувався. Тому варто дізнатися про головні принципи переходу на весняний догляд, якими поділилася Ольга Аншукова, кандидатка медичних наук і спеціалістка ін'єкційних методик омолодження.

Ольга наголошує, що універсальної системи догляну не існує, адже у кожної людини різні особливості шкіри. Проте є декілька б'юті-порад, які підійдуть більшості. Читайте також: Весняне перевтілення: 5 трендів для створення красивого б'юті-образу Як грамотно перейти зі зимового догляду на весняний Зволоження. Оскільки навесні дерма стає сухішої, то їй потрібно більше жирових компонентів. Замість щільних кремових текстур віддавайте перевагу легким. Вам не доведеться відмовлятися від засобів улюбленого б’юті-бренда, достатньо – перейти на hydra-лінію.

Оскільки навесні дерма стає сухішої, то їй потрібно більше жирових компонентів. Замість щільних кремових текстур віддавайте перевагу легким. Вам не доведеться відмовлятися від засобів улюбленого б’юті-бренда, достатньо – перейти на hydra-лінію. Кислоти потрібно наносити у нічний час. Якщо ви для догляду за шкірою звикли використовувати пілінги, сироватки, ретинол та інші кислоти, то доведеться змінити час їхнього застосування. Адже навесні сонце переходить в активну фазу, то виходити на вулицю після кислотних процедур не можна, аби уникнути негативних наслідків, як-от: пігментні плями чи навіть легкі опіки. View this post on Instagram A post shared by Barbara Palvin (@realbarbarapalvin) Більше про ретинол. Жиророзчинний вітамін у літній період слід застосовувати лише після консультації з лікарем на не частіше 2 разів на тиждень. Альтернативою може слугувати бакучіол рослинного походження із такими ж антиоксидантними властивостями.

Жиророзчинний вітамін у літній період слід застосовувати лише після консультації з лікарем на не частіше 2 разів на тиждень. Альтернативою може слугувати бакучіол рослинного походження із такими ж антиоксидантними властивостями. Зміни у процедурі скрабування. Улюбленими скрабами у весняно-літній сезон слід користуватися також у вечірній час. А зранку перед виходом з дому не забувайте про нанесення сонцезахисних продуктів із рівнем SPF не нижче 30, навіть якщо на вулиці похмура погода.

Улюбленими скрабами у весняно-літній сезон слід користуватися також у вечірній час. А зранку перед виходом з дому не забувайте про нанесення сонцезахисних продуктів із рівнем SPF не нижче 30, навіть якщо на вулиці похмура погода. Полюбіть доглядову косметику з вітаміном C. Шкіра "подякує" вам за таке рішення. Адже косметичні продукти із вмістом вітаміну C стимулюють синтез колагену, сприяють зміцненню капілярів і захищають клітини дерми від окислення. View this post on Instagram A post shared by Barbara Palvin (@realbarbarapalvin) Про процедури у косметолога. Весна – це чудова нагода, окрім стандартної чистки обличчя, зробити біоревіталізацію. За допомогою процедури можна відновити структуру тканин, додати шкірі вологи та покращити її зовнішній вигляд, зробивши пружною і еластичною, а також захистити від сонячних променів. Специфіка біоревіталізації полягає у введені під шкіру маленьких доз гіалуронової кислоти.

Весна – це чудова нагода, окрім стандартної чистки обличчя, зробити біоревіталізацію. За допомогою процедури можна відновити структуру тканин, додати шкірі вологи та покращити її зовнішній вигляд, зробивши пружною і еластичною, а також захистити від сонячних променів. Специфіка біоревіталізації полягає у введені під шкіру маленьких доз гіалуронової кислоти. Мезотерапія – для відновлення стану шкіри голови. Таким чином можна зміцнити і відновити волосся після зимового холоду і сухого повітря у приміщеннях через опалювальний сезон. Аби мати ідеальну шкіру, ретельно доглядайте за нею. Адже лише маскування недоліків декоративною косметикою не вирішить жодних проблем.