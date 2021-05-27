День захисту від Сонця: як вберегти шкіру від фотостаріння, пігментних плям, новоутворень

27 травня відзначають День захисту від Сонця. Свято призначене для привернення уваги людей до згубного впливу сонячних променів на здоров'я шкіри людини. Адже ультрафіолетове випромінювання не лише провокує появу пігментних плям, висипань, фотостаріння, але й може призвести до смертельного захворювання – раку шкіри.

Саме тому індустрія краси подбала про належний захист шкіри від Сонця. Аби уникнути всіх негативних наслідків, достатньо правильно і регулярно користуватися сонцезахисними засобами. Лікарка-косметологиня і трихологиня Юлія Рудик розповіла, як потрібно користуватися сонцезахисним кремом, розвінчала популярні міфи про засіб і поділилася цікавими та корисними фактами про захист шкіри від ультрафіолетових променів.

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Все, що потрібно знати про захист шкіри від Сонця

Існує декілька типів сонячних променів. Для шкіри небезпечними є саме ультрафіолетові – УФ-А і УФ-В (UVA і UVB). Вони найбільш негативно впливають на організм людини, зокрема на шкіру. Через них на тілі з’являється засмага, а також опіки, новоутворення і гіперпігментація. UVA – підступніші. UVB хоч гріють, проникаючи глибоко в дерму без дискомфортних відчуттів. Але обидва види можуть призводити до ушкодження ДНК, що викликає зміни на клітинному рівні, а іноді й рак шкіри.

Також сонячні промені провокують передчасне старіння. Цікаво й те, що сонячне світло може декілька років вам шкодити, а ознаки фотостаріння з'являться лише згодом, і запобігти їхній появі буде вже неможливо. Сонце травмує клітини шкіри, руйнує колаген і еластин, які відповідають за пружність та міцність дерми. Лікарка Юлія Рудик зазначає, що найбільш поширеними наслідками сонячного впливу є опіки, гіперпігментація та передчасне старіння шкіри. З віддалених – підвищений ризик утворення злоякісних новоутворів шкіри, зокрема – меланоми.



Соцезахист – це важливо / Фото з інстаграму Юлії Рудик

Як захистити шкіру від ультрафіолетового випромінювання

На щастя, про захист шкіри від Сонця останні декілька років говорять частіше. Косметологиня Юлія пояснює цю тенденцію: "На це є дві причини: перша – медицина постійно активно розвивається, з'явилось багато нових досліджень про ультрафіолетове випромінювання як один з основних факторів ризику утворення злоякісних новоутворів шкіри. Друга – згідно останніми дослідженнями, рівень сонячної активності невпинно росте та згубно впливає на організм людини".

Щоб захистити шкіру від фотостаріння, гіперпігментації, погіршення стану чи навіть раку, Юлія Рудик радить використовувати сонцезахисні засоби. І наголошує, що робити це потрібно цілорічно.

Потрібно звертати увагу на індекс УФ. Його можна перевірити у програмі погоди в кожному смартфоні. Якщо індекс більше 2 – обов'язково потрібно наносити сонцезахист,

– каже лікарка-косметологиня.

Вона додає: "Сонячний спектр складається з ультрафіолетових променів, які діляться на 3 типи: UVA, UVB i UVC. На пакованні сонцезахисного крему повинні бути позначення UVA і UVB, що вказують на те, що засіб містить у своєму складу захист від УФ-А і УФ-В-випромінювання. Я рекомендую своїм пацієнтам аптечні засоби та космецевтику, так як ці препарати пройшли багато дерматологічних досліджень, і я можу бути впевненою у їхній ефективності".



Як захищати шкіру від Сонця / Фото Pexels

Популярні міфи про сонцезахисний засіб

Сонцезахист достатньо нанести лише вранці, він не змивається водою. Після кожного купання сонцезахист обов'язково потрібно поновлювати, також бажано поновлювати протягом дня кожних 4 години. Для обличчя дуже зручно користуватись спеціальними мінеральними пудрами і SPF.

Після кожного купання сонцезахист обов'язково потрібно поновлювати, також бажано поновлювати протягом дня кожних 4 години. Для обличчя дуже зручно користуватись спеціальними мінеральними пудрами і SPF. Сонцезахист не потрібно застосовувати у хмарну погоду. "Не звертаємо увагу на погоду, а лише на індекс УФ, так як сонце часто ховається за хмарами. У таку погоду також можна отримати сонячні опіки", – каже Юлія.

"Не звертаємо увагу на погоду, а лише на індекс УФ, так як сонце часто ховається за хмарами. У таку погоду також можна отримати сонячні опіки", – каже Юлія. Можна користуватись сонцезахисним засобом декілька років підряд. За словами лікарки-косметологині, обов'язково потрібно звертати увагу на термін придатності засобу. Найчастіше це 12 місяців з дати відкриття.



Вплив сонячних променів на дерму / Фото Unsplash

Шкідливий вплив променів Сонця на шкіру – це не причина сидіти в темному приміщенні, коли на вулиці тепла сонячна погода. Достатньо лише подбати про належний захист. Пам'ятайте, що тут йдеться не лише про ваш зовнішній вигляд, але й про здоров'я. Зокрема, Юлія Рудик наголошує: "Окрім сонцезахисту, слід 1 раз на рік обстежувати родимки. У Львові медичні заклади організовують безкоштовну акцію – "Перевір родимку" – щорічно". Це також важливо, бо ультрафіолетове випромінювання і на них погано впливає, що може призвести до серйозних проблем.