Інколи бюджетний засіб ефективніше проявляє свої властивості, якщо ви знаєте, як ним користуватися. Тому дізнайтеся про найбільш поширені б'юті-помилки під час використання крему, яких краще уникати.
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Чому крем не "виконує своїх обов'язків": помилки під час нанесення
- Недостатньо очищуєте шкіру перед нанесенням крему. Зазвичай жінки просто вмиваються водою чи спеціальною пінкою, а потім наносять крем, але цього малою Тому після вмивання протирайте шкіру ще міцелярною водою. Крем потрібно розподіляти по ретельно очищеній шкірі, а для кращого ефекту – по ледь розпареній.
- Наносите холодний крем. Якщо ви зберігаєте крем у холодильнику, то його слід перед використанням витягати раніше або розігрівати руками. Адже властивості компонентів у складі крему при низькій температурі наче "заморожуються", тому не можуть впоратися зі своїми функціями.
- Набираєте крем пальцями із баночки. Через допускання такої помилки ви заносите у ємність із продуктом бактерії з наших рук, які вступають у хімічну реакцію з інгредієнтами крему, змінюючи його початковий склад. Натомість дерматологи рекомендують використовувати спеціальну лопатку.
- Не наносите крем за масажними лініями. Ефект від крему також залежить від способу його нанесення. Якщо ви розмащуєте крем по обличчю хаотичними рухами, то таким і буде результат. Існують особливі масажні лінії, за якими потрібно наносити крем кінчиками пальців. Зокрема, щоранку і щовечора виділяйте трішки часу на масаж обличчя. Починайте рухатися від центру до периферії: розподіляйте продукт 2 руками від середини чола до скроней, від носа до вух, від середини підборіддя до вилиць.
- Користуєтеся нічним кремом за 5 хвилин до сну. Не можна намащуватися кремом і одразу йти спати. Дозвольте засобу добре увібратися в шкіру. Для цього знадобиться мінімум 40 хвилин, щоб продукт подіяв і не стерся об подушку.
- Не змиваєте нічний крем. Якщо ви відчуваєте на обличчі залишки нічого крему чи помічаєте жирний блиск, то вмивання простою водою зранку буде замало. Використовуйте м'яку пінку або гель.
- Наносите денний крем, і одразу йдете на вулицю. Допоки шкіра жирна від крему, то вона притягуватиме дрібну пилюку, якої на вулиці дуже багато. Використовуйте крем за 1 годину перед тим, як йти надвір. Коли сплине цей час, то можете залишки засобу акуратно прибрати серветкою, адже шкіра вже встигла увібрати усі поживні речовини.
- Надмірно захоплюєтеся живильним кремом. Якщо надто часто наносити такий засіб, то він може нашкодити дермі, незважаючи на його ціну чи органічний корисний склад. Користуватися живильним кремом потрібно не частіше 2 – 3 разів на тиждень. В інші дні застосовуйте зволожувальний крем. Адже шкіра може звикнути до надмірного живлення, і припинить самостійно виробляти необхідні речовини, втратить природний імунітет.
- Наносите крем товстим шаром. У цьому випадку щедрість не доречна. Шкірі необхідна та кількість крему, яку вона зможе увібрати, а залишки лише закупорюватимуть пори і провокуватимуть передчасне старіння.
- Роками не змінюєте догляд. Навіть улюблений крем, який ідеально задовольняє потреби вашої шкіри, варто періодично змінювати. Адже дерма швидко звикає до взаємодії із будь-якими активними компонентами, тому з часом вони втрачають свою ефективність. Також можна влаштовувати 1 раз на 2 – 3 місяці для шкіри абсолютний відпочинок від засобів із вмістом гіалуронової кислоти чи інших вітамінних коктейлів.