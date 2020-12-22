З кожним днем індустрія краси вдосконалюється, тому певні думки і правила щодо догляду за шкірою з часом втрачають свою актуальність, а деякі з них взагалі можна назвати б’юті-міфами. Аби не витрачати свій час на недієві процедури для краси обличчя, варто припинити вірити в найпоширеніші б’юті-міфи.