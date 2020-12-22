Шкіра повинна відпочивати від макіяжу та інші б’юті-міфи, в які не слід вірити
З кожним днем індустрія краси вдосконалюється, тому певні думки і правила щодо догляду за шкірою з часом втрачають свою актуальність, а деякі з них взагалі можна назвати б’юті-міфами. Аби не витрачати свій час на недієві процедури для краси обличчя, варто припинити вірити в найпоширеніші б’юті-міфи.
В інтернеті можна знайти чимало застарілих тверджень на тему догляду за собою. Cosmopolitan назвав найпопулярніші з них, в які не слід вірити.
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Міфи про догляд за шкірою
- Якщо пити багато води, то шкіра буде зволоженою. Насправді шкіру може зволожити спеціальний крем або лосьйон, а випивати денну норму води потрібно для того, аби підтримувати загальне здоров’я організму. Якщо лише пити воду і не зволожувати додатково шкіру, то покращити її стан ви не зможете.
- Шкірі потрібно давати відпочити від макіяжу. На час сну шкірі достатньо відпочинку від декоративної косметики, якщо ви якісно проводите процедуру демакіяжу. Вдень ви можете сміливо наносити макіяж та не хвилюватися за стан шкіри.
- Пілінг потрібно робити якомога частіше, щоб шкіра була більш очищеною. Відлущувати ороговілі клітини шкіри важливо, але не варто перебільшувати з ексфоліацією. Адже надмірне очищення може призвести до виснаження дерми, появи подразнень, лущень та інші негативних наслідків. Робіть пілінг регулярно 1-2 рази на тиждень.
- Пори можна зменшити. Ні, не можна. Розмір пор є не змінним, як і товщина волосини, форма нігтя чи ваш власний ріст. Проте пори можна збільшити, якщо не очищувати їх. Таким чином вони закупорюватимуться шкірним себумом та іншими забрудненнями.
- Потіти – корисно. Піт на 99% складається з води, тому в ході потовиділення не виводяться жодні токсини.
- Ботокс допоможе уникнути появи зморшок. Якщо у вас ще немає мімічних зморшок, то ботокс не зможе їх нейтралізувати. Адже у кожної людини міміка індивідуальна, тому неможливо передбачити, де з’являться ознаки старіння, аби зробити в цій ділянці ін’єкцію краси.
- Натуральна косметика абсолютно безпечна. Оскільки у складі натуральних косметичних продуктів немає консервантів, хімікатів чи інші штучно створених сполук, то вона справді є більш корисною для шкіри. Проте також варто бути обережними з ефірними оліями, кислотами, екстрактами рослин, які можуть спричиняти алергічну реакцію. Тому органічну косметику варто тестувати на невеликій ділянці шкіри перед повноцінним нанесенням на обличчя чи тіло.
- Шкіра звикає до крему. Якщо ваш улюблений засіб для догляду припинив давати бажаний ефект, то це означає єдине – змінився стан вашої шкіри внаслідок гормонального збою, стресу, зміни погоди чи способу життя. В іншому випадку, якщо крем вам підходить, то ви можете не змінювати його роками.
- Шкіра стає сухою, коли надворі холодно. Спека також сушить шкірний покрив. Зокрема, вона потіє, виділяючи всю вологу, та стає зневодненою. Тому влітку варто інтенсивніше зволожувати дерму, а взимку більше уваги виділяйте на її живлення та зміцнення шкірного захисного бар’єру.
- Бальзам для губ викликає залежність. Якщо ви почнете користуватися бальзамом для губ, то вже не зможете від нього відмовитися. Саме так думають багато жінок. Проте таке відчуття виникає через те, що шкірі губ справді потрібне постійне зволоження, пом’якшення і захист.
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