Красива фігура і здорове тіло – це щоденна робота. Аби схуднення було помітним і безпечним, у нагоді можуть стати топ-3 правил від Наталії Могилевської, які для неї склали нутриціологи Клініки дієтології Самойленко.

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Правила схуднення Наталії Могилевської

На своїй інстаграм-сторінці, де у неї 1, 3 мільйона підписників, українська зірка опублікувала пост. Вона розповіла про дотримання своїх правил харчування, які допомагають їй схуднути.

Трьохкратний графік. Для зірки важливо снідати в першу годину після пробудження, обідати а 13:00 – 14:00, а вечеряти о 19:00 – 20:00. У своєму графіку вона враховує всі моменти режиму харчування: тривалість харчового вікна (12 годин), правило екватора (обід повинен бути в першій половині дня) і чисті водні перерви між споживанням їжі.

Для зірки важливо снідати в першу годину після пробудження, обідати а 13:00 – 14:00, а вечеряти о 19:00 – 20:00. У своєму графіку вона враховує всі моменти режиму харчування: тривалість харчового вікна (12 годин), правило екватора (обід повинен бути в першій половині дня) і чисті водні перерви між споживанням їжі. Біоритміка харчування. Дієтологиня зірки зробила для неї білкові сніданки. Зазвичай це яйця, риба, білий сир. Страви вона доповнює сезонними овочами, які перемащує оливковою олією. На обід Наталія Могилевська додає до свого щоденного меню вуглеводи. Зокрема, це сезонні вуглеводи: ягоди і фрукти, інколи злакові продукти, наприклад, гречка або будь-яка інша каша. Зазвичай таку "компанію" поповнюють білки: риба, морепродукти, бобові та овочі. Щодо вечері, то співачка обирає овочі у термообробці без вуглеводів і без білків. Таким чином її раціон на 60 відсотків побудований зі сезонних овочів.

Дієтологиня зірки зробила для неї білкові сніданки. Зазвичай це яйця, риба, білий сир. Страви вона доповнює сезонними овочами, які перемащує оливковою олією. На обід Наталія Могилевська додає до свого щоденного меню вуглеводи. Зокрема, це сезонні вуглеводи: ягоди і фрукти, інколи злакові продукти, наприклад, гречка або будь-яка інша каша. Зазвичай таку "компанію" поповнюють білки: риба, морепродукти, бобові та овочі. Щодо вечері, то співачка обирає овочі у термообробці без вуглеводів і без білків. Таким чином її раціон на 60 відсотків побудований зі сезонних овочів. Водний режим. Наталія п'є 1, 5 – 2 літра води на день: за 30 хвилин до прийому їжі, через 1 годину після прийому, у проміжках між прийомами їжі.

Нагадаємо, що червень для Наталії Могилевської – це місяць, впродовж якого вона повинна схуднути на 4 кілограми або поголить голову. Саме такими були умови парі співачки зі зірковою тренеркою Анітою Луценко. Наразі Наталія вже схудла на 600 грамів. Своїми результатами вона ділиться у соцмережах.