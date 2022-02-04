Часто взимку ми обмежуємося лише значно насиченішим кремом для зволоження шкіри. Однак цього недостатньо у найсуворішу пору року.

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Не користуватись агресивними засобами для очищення

Для того, щоб очистити шкіру взимку, не обов'язково використовувати гель для умивання. Його можна відкласти до літа й користуватися натомість ніжними пінками, кремами чи бальзамами для вмивання. Вони так само очищують пори, прибирають забруднення та не пошкоджують водний баланс шкіри.

Олена Яременко поділилась, що очищувальні бальзами не тільки прибирають забруднення, але й покращують стан шкіри.

У самій Японії зараз справжній бум масляних бальзамів для очищення – захисні маски можуть подразнювати шкіру, тож жінки прагнуть заспокоїти її та обирають максимально делікатні засоби,

– розповіла директорка з маркетингу компанії Orca.

Подвійне очищення як новий тренд

Спосіб подвійного очищення допоможе значно глибше та ретельніше очистити шкіру, але також зробить це делікатніше. Для double cleansing потрібно підібрати два продукти.

Спершу очистити шкіру бальзамом або олійкою: нанести, помасажувати й за бажання залишити його на 2 – 3 хвилини. Залишки прибрати вологим спонжем чи губкою.

Згодом слід повторно вмити обличчя пінкою або ж протерти його тоніком.

"Цей метод дійсно перевтілює шкіру і допомагає зменшити кількість запальних елементів на обличчі. Головне – робити подвійне очищення щодня ввечері, а не раз на тиждень", – зауважила косметологиня Каріна Балаєва.

Відмовитись від термальної води

Термальна вода взимку не допоможе зволожити воду, а зробить усе навпаки. Замість неї можна використовувати зволожуючий міст (спрей, який освіжає шкіру обличчя).

"У приміщенні з опаленням та сухим повітрям розпилення на шкіру води з мінералами призведе не до зволоження, а до дегідратації. Крім того, цей ритуал може посилити прояви куперозу та почервоніння. Замість термальної води освіжайте обличчя зволожувальними містами зі змістом легких олій – вони допоможуть запобігти втраті вологи", – пояснив тренер бренду Eisenberg Максим Брут.



Містом для обличчя слід замінити термальну воду / Фото Unsplash

Ексфоліація має бути більш делікатною

Пілінг для обличчя взимку залишається важливою процедурою, та не варто забувати що агресивна ексфоліація може призвести до подразнення та лущення. Ензимні пілінги та пудри, тоніки з вмістом PHA-кислот нового покоління не призведуть до стресу тендітної шкіри обличчя.

Правильне очищення від макіяжу

Як мовилося у першому пункті, від гелів краще відмовитись. Також не варто надмірно терти обличчя ватними дисками.

Зауважимо, навіть макіяжем можна спричинити дегідратацію шкіри обличчя. Щоб вона не була сухою, слід уникати помилок: не використовувати догляд на водній основі, правильно обирати тональний крем, наносити косметику до виходу на вулицю, й не фарбуватися матовою помадою.

Краще обирати лагідні олійки та неагресивну міцелярну воду. Щоб змити туш, слід намочити ватний диск вашим засобом і потримати його на очах 20 секунд. Після цього значно легше очистити очі від косметики.



Яким має бути очищення взимку / Фото Unsplash