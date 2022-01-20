Дар'я Діброва, візажистка з 10-річним стажем, розповіла, чого не варто робити під час створення мейк-апу восени і взимку. Адже у ці пори року шкірі потрібен додатковий захист від морозів і перепадів температури. Також важливо правильно підбирати косметику.
Корисно знати 10 кроків до красивої та доглянутої шкіри як у кореянок
Помилки в макіяжі, які можуть зробити шкіру сухою
- Догляд на водній основі. Такі доглядові засоби варто залишити на літо або використовувати їх перед сном, а восени і взимку краще віддавайте перевагу косметиці з більш поживним складом.
- Неправильно підібраний тональний крем (або абсолютна відмові від нього). Насправді тональні основи і пудри з матувальним ефектом слід відкласти до теплої погоди. Натомість користуйтеся зволожувальним тоном із живильними компонентами, що будуть особливо корисними під час холодів. Спробуйте тональний крем, який містить у своєму складі олії. Такий б'юті-продукт слугуватиме захисним "одягом" для вашої шкіри від морозів, вітру, стрибків температури.
Що може спричинити сухість шкіри взимку / Фото з інстаграму @overglowedit
- Нанесення косметики і доглядових засобів перед виходом з дому. Восени і взимку догляд і тональну основу потрібно розподіляти по обличчі за 40 хвилин до виходу надвір, аби продукти встигли увібратися та адаптуватися. Деякі компоненти засобів для догляду і макіяжу можуть замерзнути і нашкодити шкірі зсередини.
- Використання матової помади. У холодні пори року доречніше користуватися бальзамом чи класичною помадою, склад якої включає олії. Також не забувайте доглядати за делікатною шкірою губ, яка взимку особливо вразлива.