Для чоловіків і жінок: як повторити вражаючий макіяж лідера гурту Måneskin від Gucci

Лідер гурту Måneskin, який переміг на пісенному конкурсі Євробачення-2021, Даміано Давид є прихильником ефектного smokey eyes та манікюру в темних відтінках. Соліст взяв участь в зніманні нової рекламної кампанії для Gucci та вразив універсальним макіяжем, який ідеально підійде як чоловікам, так і жінкам.

Даміано Давид продовжує популяризувати чоловічий макіяж. Нещодавно стало відомо про співпрацю співака з Домом Gucci. Нова рекламна кампанія має назву "Gucci Aria". Для зйомок лідер гурту Måneskin спробував новий б'юті-образ: smokey eyes за допомогою чорної помади та прозорий блиск на губах.

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Візажисти Gucci створювали макіяж для Даміано за допомогою усіх продуктів з колекції Gucci Beauty. Зокрема, провідні майстри мейк-апу поділилися інструкцією для його створення.

Як повторити макіяж Даміано Давида з реклами Gucci

Макіяж очей візажисти виконали за допомогою атласної помади Rouge à Lèvres Satin Lipstick у відтінку 700 Crystal Black. Потім вони додати водостійкий олівець Stylo Contour des Yeux Kohl та ретельно розтушували нанесені засоби.

Щоб зробити шкіру обличчя Даміано Давида ідеальною, використовували тональну основу Fluide De Beauté Fini Naturel, яку зафіксували пудрою Poudre De Beauté Mat Naturel.

Оформити брови співака візажистам допоміг спеціальний олівець Stylo À Sourcils. Вони не лише промалювали олівцем простір між волосинами, але й стильно зачесали їх вгору.

Губи лідера гурту Måneskin виглядали особливо спокусливо завдяки прозорому бальзаму для губ Baume à Lèvres у відтінку 1 Joslyn Clair. Адже у чоловічому макіяжі, як і в жіночому, важливо надати губам вологого і природного блиску.



Революційні б'юті-образи / Фото з інстгараму Gucci



Måneskin співпрацюють з Gucci / Фото з інстаграму гурту



Макіяж личить чоловікам і жінкам / Фото з інстаграму Gucci

Нагадаємо, італійський рок-гурт Måneskin став особливо популярним після перемоги на пісенному конкурсі Євробачення-2021. Артисти здивували не лише запальним виступом, але й модними образами в кастомізованих шкіряних розкльошених штанах і бюстьє Etro та макіяжем очей, густо підкреслених чорним олівцем. 22-річний Даміано Давид продовжує вражати шанувальників ефектними образами, які започатковують нові тренди в індустрії краси.