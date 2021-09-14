Для чоловіків і жінок: як повторити вражаючий макіяж лідера гурту Måneskin від Gucci
Джерело:інстаграм Gucci
Лідер гурту Måneskin, який переміг на пісенному конкурсі Євробачення-2021, Даміано Давид є прихильником ефектного smokey eyes та манікюру в темних відтінках. Соліст взяв участь в зніманні нової рекламної кампанії для Gucci та вразив універсальним макіяжем, який ідеально підійде як чоловікам, так і жінкам.
Даміано Давид продовжує популяризувати чоловічий макіяж. Нещодавно стало відомо про співпрацю співака з Домом Gucci. Нова рекламна кампанія має назву "Gucci Aria". Для зйомок лідер гурту Måneskin спробував новий б'юті-образ: smokey eyes за допомогою чорної помади та прозорий блиск на губах.
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Візажисти Gucci створювали макіяж для Даміано за допомогою усіх продуктів з колекції Gucci Beauty. Зокрема, провідні майстри мейк-апу поділилися інструкцією для його створення.
Як повторити макіяж Даміано Давида з реклами Gucci
- Макіяж очей візажисти виконали за допомогою атласної помади Rouge à Lèvres Satin Lipstick у відтінку 700 Crystal Black. Потім вони додати водостійкий олівець Stylo Contour des Yeux Kohl та ретельно розтушували нанесені засоби.
- Щоб зробити шкіру обличчя Даміано Давида ідеальною, використовували тональну основу Fluide De Beauté Fini Naturel, яку зафіксували пудрою Poudre De Beauté Mat Naturel.
- Оформити брови співака візажистам допоміг спеціальний олівець Stylo À Sourcils. Вони не лише промалювали олівцем простір між волосинами, але й стильно зачесали їх вгору.
- Губи лідера гурту Måneskin виглядали особливо спокусливо завдяки прозорому бальзаму для губ Baume à Lèvres у відтінку 1 Joslyn Clair. Адже у чоловічому макіяжі, як і в жіночому, важливо надати губам вологого і природного блиску.
Революційні б'юті-образи / Фото з інстгараму Gucci
Måneskin співпрацюють з Gucci / Фото з інстаграму гурту
Макіяж личить чоловікам і жінкам / Фото з інстаграму Gucci
Нагадаємо, італійський рок-гурт Måneskin став особливо популярним після перемоги на пісенному конкурсі Євробачення-2021. Артисти здивували не лише запальним виступом, але й модними образами в кастомізованих шкіряних розкльошених штанах і бюстьє Etro та макіяжем очей, густо підкреслених чорним олівцем. 22-річний Даміано Давид продовжує вражати шанувальників ефектними образами, які започатковують нові тренди в індустрії краси.