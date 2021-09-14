Для мужчин и женщин: как повторить впечатляющий макияж лидера группы Måneskin от Gucci

Лидер группы Måneskin, который победил на песенном конкурсе Евровидение-2021, Дамиано Давид является поклонником эффектного smokey eyes и маникюра в темных оттенках. Солист принял участие в новой рекламной кампании для Gucci и поразил универсальным макияжем, который идеально подойдет как мужчинам, так и женщинам.

Дамиано Давид продолжает популяризировать мужской макияж. Недавно стало известно о сотрудничестве певца с Домом Gucci. Новая рекламная кампания называется "Gucci Aria". Для съемок лидер группы Måneskin попробовал новый бьюти-образ: smokey eyes с помощью черной помады и прозрачный блеск на губах.

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Визажисты Gucci создавали макияж для Дамиано с помощью всех продуктов из коллекции Gucci Beauty. В частности, ведущие мастера мейк-апа поделились инструкцией для его создания.

Как повторить макияж Дамиано Давида с рекламы Gucci

Макияж глаз визажисты выполнили с помощью атласной помады Rouge à Lèvres Satin Lipstick в оттенке 700 Crystal Black. Затем они добавили водостойкий карандаш Stylo Contour des Yeux Kohl и тщательно растушевали нанесенные средства.

Чтобы сделать кожу лица Дамиано Давида идеальной, использовали тональную основу Fluide De Beauté Fini Naturel, которую зафиксировали пудрой Poudre De Beauté Mat Naturel.

Оформить брови певца визажистам помог специальный карандаш Stylo À Sourcils. Они не только прорисовали карандашом пространство между волосками, но и стильно причесали их вверх.

Губы лидера группы Måneskin выглядели особенно соблазнительно благодаря прозрачному бальзаму для губ Baume à Lèvres в оттенке 1 Joslyn Clair. Ведь в мужском макияже, как и в женском, важно придать губам влажного и естественного блеска.



Революционные бьюти-образы / Фото с инстаграма Gucci



Måneskin сотрудничают с Gucci / Фото с инстаграма группы



Макияж подходит мужчинам и женщинам / Фото с инстаграма Gucci

Напомним, итальянская рок-группа Måneskin стала особенно популярной после победы на песенном конкурсе Евровидение-2021. Артисты удивили не только зажигательным выступлением, но и модными образами в кастомизированных кожаных расклешенных брюках, бюстье Etro и макияжем глаз, густо подчеркнутых черным карандашом. 22-летний Дамиано Давид продолжает поражать поклонников эффектными образами, которые начинают новые тренды в индустрии красоты.