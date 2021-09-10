Джіджі Хадід є прихильницею блиску, тому вона щедро використовує хайлайтер і глітер у своєму мейк-апі. Також модель дивує стильними укладками, які водночас є трендовими і легкими у виконанні. Над зачісками красуні зазвичай працює hair-стилістка Лаура Полко, а макіяжі створюють – візажисти Кароліна Гонзалез, Патрік Та, Аллан Авендано.

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3 б'юті-образи Джіджі Хадід, які підійдуть на всі випадки життя

Модний гламур

Ідеальна фарфорова шкіра з ніжним рум'янцем, гліттер та рожеві тіні на повіках, зваблива помада на губах – це новий макіяж Джіджі Хадід. Зірка зібралася на черговий світський захід та поділилася своїм образом із підписниками. Нагадаємо, що відтінки рожевого у макіяжі – це головний б'юті-тренд осені 2021. В такому макіяжі важливо вибрати правильні відтінки тіней і помади, аби не отримати надто вульгарний результат. Гламурний мейк-ап модель доповнила не менш ефектною зачіскою у вигляді високого пучка. Також вона залишила передні пасма волосся красиво обрамляти обличчя.



Звабливий макіяж у рожевих тонах / Фото з інстаграму Джіджі Хадід



Стильний пучок / Фото з інстаграму Джіджі Хадід

Макіяж у коричневих відтінках та ідеальні стрілки

Модні покази, присвячені сезону осінь – зима 2021, довели, що ідеальні чорні стрілки – це класика, яка буде вічно актуальною. Тому Патрік Та зробив для Джіджі Хадід вечірній макіяж із довгими рівними стрілками, на повіки додав тіні коричневих відтінків, губи намалював коричневою глянцевою помадою і чітко окреслив контур, а ділянку шкіри під бровами на вилицях і кінчику носа висвітлив хайлайтером. Образ довершила висока довга коса, яка ідеально виглядає на доглянутому волоссі моделі. Такий макіяж та укладка вдало доповнять як шкіряну сексуальну сукню, так і строгий брючний костюм.



Мейк-ап для ефектних жінок / Фото з інстаграму Лаури Полко



Сміливо повторюйте зачіску Джіджі Хадід / Фото з інстаграму Лаури Полко

Сонячний б'юті-образ

Ніжний сяйливий макіяж у жовтих відтінках чудово підійде до осіннього повсякденного аутфіту. Б'юті-образ Джіджі доповнила модним френчем та укладкою з легкими локонами і стильним ефектом недбалості. Якщо ви хочете зробити мейк-ап більш яскравим та вечірнім, то намалюйте акуратні чорні стрілки і зачешіть брови вгору. З таким акцентом на очі губи достатньо намалювати нюдовою помадою.



Неймовірно звабливий б'юті-образ / Фото з інстаграму Аллана Авендано