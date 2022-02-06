Для дівчат з проблемною шкірою: основні правила харчування, що діють
Джерело:Cosmopolitan
Омріяної ідеальної шкіри не можна досягнути лише з допомогою косметичних процедур. Важливу роль відіграє й спосіб життя, психологічний стан, а також харчування.
Очевидно, що не всі продукти позитивно впливають на стан нашої шкіри. Деякі з них можуть стимулювати вироблення зайвого жиру, а це призводить до появи блиску, чорних цяток та почервонінь.
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5 правил харчування
Заборонений список
Від певних продуктів дівчатам з проблемною шкірою варто відмовитися, або ж скоротити їхнє вживання до мінімуму. Наприклад, дівчатам з жирною шкірою слід заборонити:
- прянощі (чорний перець, гірчицю, оцет),
- червоне м'ясо,
- ковбасні вироби,
- копчені вироби,
- сало,
- вершкове масло,
- борошняні вироби,
- солодощі,
- каву.
Саме вони спровокують жирний блиск на обличчі. Усе, що надміру солоне, гостре й смажене, не є корисним ні для організму, ні для шкіри.
Свіжі продукти
Основний раціон повинен складатися зі свіжих продуктів. Зокрема, це овочі та фрукти (але обмежити вживання бананів та винограду – там міститься багато цукру). Листя салату, капуста й зелень також добре впливають на шкіру. На поличках кухні та холодильника також можна залишити нежирні молочні продукти, кашу, чорний хліб, рибу та м'ясо птиці.
Правила харчування / Фото Unsplash
Якнайменше солі
Недарма кажуть, що "сіль – біла смерть". Вона викликає зневоднення організму, а через це з'являються набряки та мішки під очима. Тому до страв слід додавати мінімум солі, або й взагалі від неї відмовитися.
Дієти не допоможуть
Не варто виснажувати свій організм дієтами, які зазвичай зосереджені лише на певній категорії продуктів. Збалансоване харчування – запорука здорової шкіри. Повністю й одразу перейти на здоровий раціон не просто, однак маленькими кроками все вдасться.
Вітаміни важливі
Для шкіри дуже корисними є вітаміни Е, А та С. Але не варто вживати їх у вигляді пігулок (так лише проконсультувавшись з лікарем), адже можна знайти їй у харчових продуктах. Радимо збільшити свій раціон плодами обліпихи, олією волоського горіха, чорною смородиною та ожиною.
Правила харчування / Фото Unsplash