Для девушек с проблемной кожей: основные правила питания, которые действуют

Заветной идеальной кожи нельзя достичь только с помощью косметических процедур. Важную роль играет и образ жизни, психологическое состояние, а также питание.

Очевидно, что не все продукты положительно влияют на состояние нашей кожи. Некоторые из них могут стимулировать выработку лишнего жира, а это приводит к появлению блеска, черных точек и покраснений.

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5 правил питания

Запрещенный список

От определенных продуктов девушкам с проблемной кожей стоит отказаться, или же сократить их употребление до минимума. Например, девушкам с жирной кожей следует запретить:

пряности (черный перец, горчицу, уксус),

красное мясо,

колбасные изделия,

копченые изделия,

сало,

сливочное масло,

мучные изделия,

сладости,

кофе.

Именно они спровоцируют жирный блеск на лице. Все, что излишне соленое, острое и жареное, не является полезным ни для организма, ни для кожи.

Свежие продукты

Основной рацион должен состоять из свежих продуктов. В частности, это овощи и фрукты (но ограничить употребление бананов и винограда – там содержится много сахара). Листья салата, капуста и зелень также хорошо влияют на кожу. На полочках кухни и холодильника также можно оставить нежирные молочные продукты, кашу, черный хлеб, рыбу и мясо птицы.

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Меньше соли

Недаром говорят, что "соль – белая смерть". Она вызывает обезвоживание организма, а из-за этого появляются отеки и мешки под глазами. Поэтому к блюдам следует добавлять минимум соли, или и вообще от нее отказаться.

Диеты не помогут

Не стоит истощать свой организм диетами, которые обычно сосредоточены лишь на определенной категории продуктов. Сбалансированное питание – залог здоровой кожи. Полностью и сразу перейти на здоровый рацион не просто, однако маленькими шажками все удастся.

Витамины важны

Для кожи очень полезными являются витамины Е, А и С. Но не стоит употреблять их в виде таблеток (так лишь проконсультировавшись с врачом), ведь можно найти ее в пищевых продуктах. Советуем увеличить свой рацион плодами облепихи, маслом грецкого ореха, черной смородиной и ежевикой.

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