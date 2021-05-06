Для експериментів у макіяжі: якою буде лінія косметики від Zara

Іспанський бренд одягу Zara "пробує свої сили" в індустрії краси вже не вперше. Раніше марка представляла помади у колаборації з візажистом Петом Макгратом, парфумерну колаборацію з Jo Malone і не тільки. Проте цього разу Zara запускає власну лінійку декоративної косметики для створення макіяжу і манікюру.

Представники флагманського бренда Inditex переконані, що б'юті-колекція вразить розмаїттям асортименту продуктів для макіяжу і манікюру. Про запуск власної лінійки косметики і новий відділ у магазинах Zara Beauty заявили на офіційному сайті компанії Inditex, якій належить бренд Zara.

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Якою буде косметика Zara Beauty

Відомо, що у лінійці будуть представлені засоби для створення макіяжу і манікюру у білих лаконічних футлярах. У дебютну б'юті-колекцію марки Zara Beauty увійшли понад 130 яскравих і базових відтінків, над розробленням яких допомагала працювати британська візажистка Діана Кендал. Додамо, що майстриня макіяжу раніше співпрацювала з Proenza Schouler, Tom Ford і Marc Jacobs. Вона зазначила, що саме присутність за лаштунками під час тижнів моди на показах улюблених дизайнерів надихнула її долучитися до запуску першої лінійки косметики від Zara.

Це перший раз, коли мені вдалося почати з 0 з брендом, який ще не мав раніше існуючої лінії косметики. І той факт, що Zara хотіли зробити все це етично відповідально, був для мене важливим. У постпандемічному світі люди захочуть більше експериментувати з макіяжем,

– сказала Діана Кендал в інтерв'ю для британського Vogue.

Б'юті-директорка Zara Єва Лопес додала: "Прямо зараз нам багато чого не вистачає, зокрема макіяжу. Ми прагнули створити колекцію, яку бажатиме використовувати кожен, незалежно від статі, кольору шкіри, віку чи особистого стилю. Хтось, хто хоче класичного, м'якшого вигляду макіяжу, може знайти свою продукцію, а той, хто більш експериментальний, теж може знайти кольори, необхідні для створення їхнього мейк-апу".

12 травня 2021 року Zara Beauty представлять у магазинах США і Європи косметичні засоби, сертифіковані як cruelty-free та у рефіл-пакованні (багаторазовому, які можна буде наповнювати повторно). Зокрема, серед них будуть рум'яна, блиски для губ, червона помада, насичені апельсинові та бірюзові палітри тіней, бронзер золотистого відтінку, лаки для нігтів – червоний, фуксія і не тільки, чорний лайнер із тонким пензлем, пудра з матуючим ефектом, м'який напівматовий і блискучий атласний фініш. Ціна на косметику варіюватиметься від 7, 9 до 25, 9 доларів, ціна рефілів стартуватиме від 4, 9 доларів.

Нагадаємо, що раніше про запуск косметичної лінійки повідомив ключовий конкурент Zara – шведська компанія H&M, а також рітейлери Asos и Boohoo.