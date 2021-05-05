Дженніфер Лопес 4 травня опублікувала в інстаграмі спільне фото із матір'ю Гваделупе Лопес і донькою Еммі. У дописі знаменитість зазначила, що світлина – це результат зйомки для реклами продукції, яку випускає Лопес під брендом JLO Beauty.

Також цікаво: Valentino випускають засоби для макіяжу вперше за історію свого існування: що відомо

Дженніфер Лопес у фотосесії разом із матір'ю та донькою

На знімку жінки родини Лопес позують у профіль, стоячи одна за одною від наймолодшої до найстаршої. Таким чином Джей Ло опинилася посередині.

Дженніфер Лопес, у якої 152 мільйони підписників в інстаграмі, додала до публікації особливий хештег: "Я отримала це від своєї мами". Це фраза з пісні Will.I.Am, яка символізує те, що співачка отримала свою красу у спадок від матері та передала своїй доньці. А також ще один хештег Дженніфер наголошує: "У краси немає терміну придатності".

Знімок присвячений новій б'юті-лінійці від JLO Beauty. Популярна співачка і підприємниця повідомила, що нова продукція призначена "для чудової сяючої шкіри у віці від 7 до 77 років", що проілюструвала з мамою і донькою на фото.

Реакція шанувальників

"Три покоління безмежної краси";

"Це надто красиво. Це потрібно покласти у рамку";

"Покоління досконалості";

"Красива фотосесія";

"Дуже потужно! Вау";

Що відомо про жінок родини Лопес