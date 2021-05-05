Спочатку відома модельєрка знайомила з ароматом лише своїх подруг. Аж 5 травня 1921 його можна було придбати в паризькому бутику Chanel за адресою рю Камбон, 31. Експерти в індустрії парфумерії переконані, що за Chanel №5 ховається щось більше, ніж просто бізнес-тріумф.

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100-річний ювілей Chanel №5

Як створювали Chanel №5

Історія Chanel №5 почалася зі знайомства французької дизайнерки Коко Шанель, справжнє ім’я якої Габріель Бонер Шанель, із франко-російським парфумером Ернестом Бо у Ніцці. А сама ідея створити парфуми для свого модного бренду виникла у Коко Шанель під час зустрічі з друзями в Монте-Карло. Ернеста Бо Коко попросила створити парфуми, які б пахли "як жінка, а не як троянда", "щось особливе, що не залишає плям і дуже добре пахне".

Справжня версія виникнення культового аромату, який досі залишається символом елегантності й бездоганного смаку, оповита легендами. Одна з них розповідає, що назва виникла після того, як Коко Шанель обрала п'ятий зразок, який їй презентував Ернест Бо. Парфумер до більшовицької революції працював при царському дворі. Ймовірно, вона не знала, що насправді це були зниклі парфуми з царської Росії – Rallet №1, які створили для Романових незадовго до кінця правління цієї династії.

Також походження назви революційних парфумів пов'язують з теорією, яка стверджує, що цифра 5 була щасливою для амбітної французької дизайнерки. Вона побачила в ній вершину мінімалізму: назву без необхідності перекладу, яка відповідала простоті лабораторної банки, яка була розривом з усіма традиціями, які склалися в парфумерії. Про це йдеться в одному із матеріалів BBC. Адже відомо, що мадемуазель Коко запускала всі свої колекції 5 числа 5-го місяця, вважаючи, що номер 5 принесе їй удачу.

Більше про біографію парфуму можна дізнатися із дослідження письменниці Марі-Домінік Лельєвр. Вона навіть опублікувала книгу "№5 Chanel. Несанкціонована біографія", у якій намагалася прояснити деякі з легенд, що пов’язують із парфумом.

Легендарна Габріель Шанель – перша дизайнерка, яка звернулася до парфумера із таким проханням. Згодом її приклад почали наслідувати: французька модельєрка Жанна Ланвен, яка створила парфум My Sin у 1925 році, або французький модельєр Жан Пату, який створив Joy в 1930 році.

Що було потім

Мадемузель Коко вирішили подарувати парфуми подругам, які загалом були багатими та відвідували різноманітні заходи. Завдяки цьому, сама того не очікуючи, про парфум дізналося дуже багато людей.

У 1969 році Річард Аведон зняв в Нью-Йорку перший рекламний ролик, у якого був сценарій. Хоча ролик тривав усього кілька секунд, це була найдорожча телевізійна реклама з коли-небудь знятих в той час.

Цікавим є те, що Коко Шанель ніколи не припускала можливості колосального заробітку на парфумах. Тому гроші від успіху Chanel №5 модельєрка почала отримувати аж у 1940-х роках. Адже протягом 20 років вони переважно концентрувалися у підприємців з родини Вертхаймерів. Це трапилося, бо у 1924 році (перші роки продажу аромату) Коко погодилася залишити собі тільки 10 відсотків від продажів і навіть не мала права на виробництво парфуму, а Вертхаймери мали частку у 70 відсотків і розпоряджалися його долею. Те, що прізвище Коко Шанель було зареєстровано як товарний знак, тоді вважалося достатньою честю.

У наш час творіння Коко Шанель не втрачає популярності. Парфум є одним із найбільш продаваних в історії. Наприклад, в Англії у 2019 році продали майже 2 мільйони екземплярів. Навіть банка парфуму, чия кришка імітує силует Вандомської площі у Парижі, стала легендою. Це також перший парфум, виставлений в художньому музеї, оскільки з 1959 року він перебуває в постійній колекції Музею сучасного мистецтва в Нью-Йорку.

Склад Chanel №5

Точного складу парфуму досі не знає ніхто. Відомо лише, що туди входять троянда, жасмин та іланг-іланг.

Коко хотіла, щоб "аромат пахнув Жінкою". Ернест Бо експериментував з альдегідами – синтетичними квітковими запахами. Сьогодні для № 5 вирощують особливий сорт троянди – центіфолію, яку також називають граською, або травневою трояндою. Квіти починають пахнути особливо інтенсивно ввечері і вночі, тому збирати їх потрібно вранці.

Після збору троянди кладуть у спеціальну рідину, з якої згодом виробляють концентровану ароматну субстанцію, яку називають конкретом. Аби отримати всього 1 кілограм конкрету троянди, потрібно зібрати 400 кілограмів квітів. Конкрет потім використовують для виготовлення абсолю троянди, який є головною особливістю фірмового складу Chanel №5.

Chanel №5 та відомі зірки

Однією із найбільш відомих шанувальниць аромату Chanel №5 була Мерилін Монро. Одного разу зірка навіть заявила, що "одягає" лише кілька крапель Chanel №5 замість піжами. Згодом ця фраза стала культовою, тому запах назавжди пов'язали з чуттєвістю акторки.

Монро стала обличчям улюбленого парфуму після смерті аж у 2013 році. Тоді Chanel представив рекламні фото і відео з актрисою. Рекламний ролик містив чорно-білі кадри з Монро, а також фрагмент її інтерв'ю 1960 року із Жоржем Бельмонте, який в той час був редактором Marie Claire. У ньому і прозвучала культова фраза про те, що Монро лягає в ліжко в Chanel № 5.

Додамо, що обличчями аромату також були такі акторки і моделі, як Катрін Деньов, Кароль Буке, Маріон Котіяр, Ніколь Кідман, Жизель Бюндхен і зовсім нещодавно – донька Джонні Деппа Лілі-Роуз Депп. Реклами парфуму завжди створювали відомі фотографи: Гельмут Ньютон та Ірвінг Пенн, режисери Рідлі Скотт та Баз Лурманн.

Одним із останніх рекламних роликів компанії був танець Маріон Котіяр на поверхні Місяця. Таким чином творці відеозапису, який опублікували незадовго до ювілею аромату, переконали, що успіх Chanel №5 триватиме ще не одні 100 років.

Цитати Коко Шанель про парфуми